Humble Choice na grudzień już dostępne. W ramach usługi pojawiło się 9 nowych gier

W ofercie znalazło się m.in. Atlas Fallen: Reign Of Sand.

Właśnie poznaliśmy ofertę Humble Choice na grudzień. W ramach pakietu zostało nam zaoferowanych dziewięć gier, w tym między innymi Atlas Fallen: Reign Of Sand. Tak samo jak w przypadku październikowej oferty bieżący miesiąc również został objęty promocją polegającą na możliwości nabycia usługi na pół roku w cenie niecałych 28 złotych za miesiąc - jest to jednak ostatni taki miesiąc.

Oferta Humble Choice na grudzień 2024

Zgodnie z informacjami podanymi przez na stronie Humble Bundle w tym miesiącu otrzymamy dostęp do dziewięciu produkcji, w których znalazły się takie gry, jak Atlas Fallen: Reign Of Sand oraz Bomb Rush Cyberfunk. Pełną listę dostępnych tytułów możliwych do otrzymania w postaci klucza Steam zamieszczamy poniżej.