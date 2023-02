Humanity – szalona gra logiczna otrzymała datę premiery

Humanity to propozycja dla miłośników gier logicznych. Gra przyciągnęła naszą uwagę już wcześniej. Wszystko za sprawą szalonego pomysłu na rozgrywkę. Podczas zabawy pokierujemy bowiem psem, który będzie dowodził i rozkazywał całej rzeszy ludzi. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem.

Humanity urzeka pomysłem

Twórcy przygotowali aż 90 poziomów o różnym stopniu skomplikowania. Kierowana przez nas horda będzie skakać, biegać, strzelać, dryfować, wspinać się i wiele więcej. Wszystko po to, by odblokować drogę do odkupienia.



„Stanowiąc unikalne połączenie diabelsko trudnych zagadek i mechaniki gry platformowej, nieustannie zmieniająca się, eklektyczna rozgrywka w Humanity pozwoli Ci poprowadzić ku światłu tłum nieustannie prących do przodu ludzi” – czytamy w opisie gry.



Pomimo dziwnego settingu Humanity będzie po prostu grą logiczną, która rozrusza nasze komórki. Warto wspomnieć, że nad wydaniem tego tytułu pracuje Enhance Games. Studio możecie kojarzyć za sprawą Tetris: Effect. Gra zadebiutuje na rynku w maju i będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 ze wsparciem dla PlayStation VR2 i PlayStation 4 ze wsparciem dla PlayStation VR.



Jeśli Humanity Was zaintrygowało, to już teraz możecie sprawdzić demo, na które składa się 10 poziomów.