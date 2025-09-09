Hugh Jackman jako Wolv… tfu, muzyk grający na gitarze. Zobacz zwiastun Song Sung Blue

Focus Features opublikowało pierwszy zwiastun filmu Song Sung Blue, w którym Hugh Jackman i Kate Hudson wcielają się w parę naśladującą Neila Diamonda. Produkcja w reżyserii Craiga Brewera (Pod prąd, Nazywam się Dolemite) trafi do kin 25 grudnia 2025 roku.

Song Sung Blue – zwiastun filmu z Hugh Jackmanem

Dla mniej obeznanych: Neil Diamond to amerykański piosenkarz i autor tekstów, legenda muzyki pop i rocka lat 60., 70. i 80.. Sprzedał ponad 100 milionów płyt na całym świecie, a jego przeboje – takie jak Sweet Caroline, Cracklin’ Rosie czy Song Sung Blue – do dziś rozbrzmiewają na stadionach i w radiach.