Hugh Jackman jako Wolv… tfu, muzyk grający na gitarze. Zobacz zwiastun Song Sung Blue

Focus Features opublikowało pierwszy zwiastun filmu Song Sung Blue, w którym Hugh Jackman i Kate Hudson wcielają się w parę naśladującą Neila Diamonda. Produkcja w reżyserii Craiga Brewera (Pod prąd, Nazywam się Dolemite) trafi do kin 25 grudnia 2025 roku.
Song Sung Blue – zwiastun filmu z Hugh Jackmanem
Dla mniej obeznanych: Neil Diamond to amerykański piosenkarz i autor tekstów, legenda muzyki pop i rocka lat 60., 70. i 80.. Sprzedał ponad 100 milionów płyt na całym świecie, a jego przeboje – takie jak Sweet Caroline, Cracklin’ Rosie czy Song Sung Blue – do dziś rozbrzmiewają na stadionach i w radiach.
Film zbierał świetne recenzje już podczas kwietniowych pokazów testowych, a świąteczna data premiery sugeruje, że studio widzi w nim potencjalny hit. Song Sung Blue nie jest klasyczną biografią Diamonda – w przeciwieństwie do broadwayowskiego musicalu A Beautiful Noise. To musical typu jukebox, wypełniony największymi hitami artysty, opowiadający oryginalną historię o parze z Milwaukee, która występowała jako duet Lightning & Thunder i której życie zmieniła właśnie muzyka Diamonda.
GramTV przedstawia:
W obsadzie, obok Jackmana i Hudson, pojawią się także Michael Imperioli i Jim Belushi. Czekamy na świąteczną premierę.