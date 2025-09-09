Zaloguj się lub Zarejestruj

Hugh Jackman jako Wolv… tfu, muzyk grający na gitarze. Zobacz zwiastun Song Sung Blue

Jakub Piwoński
2025/09/09 20:40
1
0

Partneruje mu Kate Hudson.

Focus Features opublikowało pierwszy zwiastun filmu Song Sung Blue, w którym Hugh Jackman i Kate Hudson wcielają się w parę naśladującą Neila Diamonda. Produkcja w reżyserii Craiga Brewera (Pod prąd, Nazywam się Dolemite) trafi do kin 25 grudnia 2025 roku.

Song Sung Blue
Song Sung Blue

Song Sung Blue – zwiastun filmu z Hugh Jackmanem

Dla mniej obeznanych: Neil Diamond to amerykański piosenkarz i autor tekstów, legenda muzyki pop i rocka lat 60., 70. i 80.. Sprzedał ponad 100 milionów płyt na całym świecie, a jego przeboje – takie jak Sweet Caroline, Cracklin’ Rosie czy Song Sung Blue – do dziś rozbrzmiewają na stadionach i w radiach.

Film zbierał świetne recenzje już podczas kwietniowych pokazów testowych, a świąteczna data premiery sugeruje, że studio widzi w nim potencjalny hit. Song Sung Blue nie jest klasyczną biografią Diamonda – w przeciwieństwie do broadwayowskiego musicalu A Beautiful Noise. To musical typu jukebox, wypełniony największymi hitami artysty, opowiadający oryginalną historię o parze z Milwaukee, która występowała jako duet Lightning & Thunder i której życie zmieniła właśnie muzyka Diamonda.

GramTV przedstawia:

W obsadzie, obok Jackmana i Hudson, pojawią się także Michael Imperioli i Jim Belushi. Czekamy na świąteczną premierę.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/9/song-sung-blue

Tagi:

Popkultura
zwiastun
Hugh Jackman
Kate Hudson
film muzyczny
zapowiedź filmu
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 20:58

O NIE! I co dalej? Zagra w musicalu? WOKE! ;-)




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112