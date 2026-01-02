Hub w Metroid Prime 4: Beyond był inspirowany Breath of the Wild. To wynik kompromisu z Nintendo

Niedawno wydane Metroid Prime 4: Beyond spotkało się z umiarkowanym przyjęciem ze strony krytyków, a jednym z najczęściej komentowanych elementów gry okazał się jej półotwarty hub. Jak ujawnili twórcy w nowym wywiadzie dla japońskiego magazynu Famitsu, decyzja o zastosowaniu takiej struktury rozgrywki ma długą i złożoną historię, a jej kluczowym źródłem inspiracji było The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Deweloperzy przyznali, że Nintendo nie było skłonne wycofać się z koncepcji otwartego hubu, mimo że podejście do gier z otwartym światem znacząco zmieniło się od momentu, gdy ta decyzja została podjęta. Metroid Prime 4 zapowiedziano jeszcze w 2017 roku, a produkcja przechodziła przez liczne problemy i co najmniej jeden restart prac deweloperskich na przestrzeni kolejnych lat. W rozmowie z Famitsu twórcy wyjaśnili, że ogromny sukces The Legend of Zelda: Breath of the Wild miał istotny wpływ na ostateczną strukturę gry. Jednocześnie zaznaczyli, że klasyczna formuła serii Metroid, oparta na stopniowym odblokowywaniu nowych umiejętności i rozszerzaniu dostępnych obszarów, stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą gier open world, polegającą na pełnej swobodzie eksploracji od samego początku. W efekcie zdecydowano się na rozwiązanie kompromisowe, czyli na stworzenie ograniczonego, ale swobodnie eksplorowanego obszaru pełniącego funkcję huba, który łączy się z bardziej tradycyjnymi lokacjami: