Hub w Metroid Prime 4: Beyond był inspirowany Breath of the Wild. To wynik kompromisu z Nintendo

Niedawno wydane Metroid Prime 4: Beyond spotkało się z umiarkowanym przyjęciem ze strony krytyków, a jednym z najczęściej komentowanych elementów gry okazał się jej półotwarty hub. Jak ujawnili twórcy w nowym wywiadzie dla japońskiego magazynu Famitsu, decyzja o zastosowaniu takiej struktury rozgrywki ma długą i złożoną historię, a jej kluczowym źródłem inspiracji było The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Deweloperzy przyznali, że Nintendo nie było skłonne wycofać się z koncepcji otwartego hubu, mimo że podejście do gier z otwartym światem znacząco zmieniło się od momentu, gdy ta decyzja została podjęta. Metroid Prime 4 zapowiedziano jeszcze w 2017 roku, a produkcja przechodziła przez liczne problemy i co najmniej jeden restart prac deweloperskich na przestrzeni kolejnych lat. W rozmowie z Famitsu twórcy wyjaśnili, że ogromny sukces The Legend of Zelda: Breath of the Wild miał istotny wpływ na ostateczną strukturę gry. Jednocześnie zaznaczyli, że klasyczna formuła serii Metroid, oparta na stopniowym odblokowywaniu nowych umiejętności i rozszerzaniu dostępnych obszarów, stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą gier open world, polegającą na pełnej swobodzie eksploracji od samego początku. W efekcie zdecydowano się na rozwiązanie kompromisowe, czyli na stworzenie ograniczonego, ale swobodnie eksplorowanego obszaru pełniącego funkcję huba, który łączy się z bardziej tradycyjnymi lokacjami:
Na początku projektu, prawdopodobnie pod wpływem The Legend of Zelda: Breath of the Wild, w internecie pojawiało się wiele komentarzy w stylu: “chcemy zagrać w otwartego Metroida”. Jednak kluczowy element serii Metroid, czyli zwiększanie obszaru eksploracji poprzez odblokowywanie nowych zdolności, nie jest zbyt kompatybilny z ideą pełnej swobody od samego początku, charakterystyczną dla gier open world. Dlatego zaprojektowaliśmy ograniczony obszar, który można swobodnie eksplorować i uczyniliśmy z niego hub łączący inne lokacje. Uznaliśmy też, że jeśli poruszanie się po nim na motocyklu będzie satysfakcjonujące, taki segment pomoże rozładować napięcie eksploracji i odpowiednio wyregulować tempo całej gry.
Problemem okazała się również zmiana trendów w projektowaniu gier na przestrzeni lat. Od czasu zapowiedzi Metroid Prime 4 ewoluowały zarówno strzelanki, jak i gry akcji, szczególnie pod względem tempa rozgrywki. Twórcy przyznali jednak, że uwzględnienie tych zmian mogłoby zaburzyć rytm przygodowej struktury gry:
Cofanie się w rozwoju po raz kolejny nie wchodziło w grę, dlatego zdecydowaliśmy się trzymać pierwotnej wizji. Świadomie zrezygnowaliśmy z podążania za ewolucją gatunku, ponieważ utrudniłoby to budowanie tempa gry przygodowej. W efekcie uważamy, że ten tytuł jest w dużej mierze oderwany od zmieniających się trendów.
Metroid Prime 4: Beyond jest dostępne na konsolach Nintendo Switch oraz Switch 2. Premiera gry miała miejsce 4 grudnia 2026 roku.
