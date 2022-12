HTC planuje ujawnić nowy sprzęt AR/VR. Konkurent dla Meta Quest 2

HTC pracuje nad samodzielnymi goglami AR/VR, które mają być niezwykle lekkie, a ich używanie nie będzie wymagało PC czy telefonu. Taka zapowiedź sprawia, że automatycznie dostrzegamy potencjalnego konkurenta dla Meta Quest 2. Fani tej technologii muszą uzbroić się cierpliwość i poczekać na oficjalną prezentację, które odbędzie się już wkrótce.

HTC rzuci wyzwanie Meta Quest 2?

Informacje o nowym sprzęcie zostały przekazane portalowi The Verge, a ich źródłem jest Shen Ye – dyrektor do spraw produktu. Jednocześnie zapowiedziano, że pełna prezentacja odbędzie się 5 stycznia. To pewnie wtedy poznamy nazwę sprzętu oraz jego pełną specyfikację.



Na ten moment wiemy tylko, że nowe gogle od HTC będą posiadały kamery z przodu i na bokach, które dostarczą do ekranu użytkownika kolorowe wideo, co pozwoli na wykorzystanie technologii mixed reality.



Nie ukrywam, że chciałbym, by na rynku pojawił się konkurent dla Meta Quest 2. Oczywiście, kluczowa dalej pozostanie cena sprzętu oraz jego możliwości. Gracze coraz chętniej sięgają jednak po sprzęt VR, który już dawno przestał być wyłącznie egzotyczną ciekawostką.