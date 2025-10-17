House Flipper Remastered Collection w nowym zwiastunie. Ruszyły zapisy do testów

Rdzeń rozgrywki pozostaje wierny oryginałowi – zadaniem graczy jest renowacja zniszczonych domów. Celem jest doprowadzenie nieruchomości do pełnego potencjału, a następnie ich sprzedaż z zyskiem. Gracze muszą przygotować się do czyszczenia, malowania, meblowania i wykonywania wielu innych czynności, używając do tego swoich narzędzi.

W maju bieżącego roku doczekaliśmy się zapowiedzi House Flipper Remastered Collection. Teraz twórcy ogłosili szczegóły związane z nadchodzącym tytułem, uruchamiając zapisy do zamkniętych testów. Nowa kolekcja ma być najbardziej kompletną edycją w historii serii, łącząc wszystkie wcześniejsze rozszerzenia oraz wprowadzając zmiany techniczne i narracyjne.

House Flipper Remastered Collection to Twój bilet do satysfakcjonującego świata chaosu remontów. Wciel się w jednoosobową ekipę i przekształcaj zaniedbane nieruchomości w prawdziwe perełki. Teraz z lepszą grafiką, dubbingiem i świeżą zawartością – to nadal House Flipper, tylko jeszcze lepszy.

Jak zapewniają deweloperzy, Remastered Collection to znacznie więcej niż zwykłe ulepszenie rozdzielczości. Gracze zauważą znacząco ulepszone oświetlenie, przeprojektowany interfejs użytkownika oraz podniesioną jakość tekstur przedmiotów. Twórcy podkreślają, że nowa edycja dostarcza najbardziej dopracowane i kompletne doświadczenie w historii serii.

Zainteresowani mogą też spodziewać się przeprojektowanych misji, a także nowego zestawu zawartości. Każdy ze scenariuszy wprowadza własny wątek narracyjny, specyficzną, przytulną atmosferę oraz prawie 800 nowych przedmiotów dekoracyjnych. Oprócz świeżej zawartości gracze docenią usprawnienia, o które prosiła społeczność. Wśród nich znajduje się między innymi system nazewnictwa, ułatwiający zarządzanie nieruchomościami, nowa zakładka Ulubione oraz ulepszony Photomode, oferujący większą swobodę. Ponadto wprowadzono tryb Dark Mode dla interfejsu, który ma na celu zwiększenie komfortu oczu podczas dłuższych sesji gry.

Osoby, które nie mogą się doczekać, aby jak najszybciej chwycić za wirtualne narzędzia, mogą już teraz zapisać się na zamknięte testy, które mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Aby zapewnić sobie miejsce, wystarczy wejść na stronę gry w serwisie Steam i poprosić o dostęp.

House Flipper Remastered Collection nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.