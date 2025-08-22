Zaloguj się lub Zarejestruj

Hot Wheels Mattel Corvette Grand Sport za 187 zł w Amazon PL

Mikołaj Berlik
2025/08/22 14:00
Zestaw klocków w niższej cenie przez ograniczony czas

W polskim oddziale Amazon pojawiła się nowa promocja na klocki z serii Hot Wheels. Zestaw Mattel Brick Shop Elite Corvette Grand Sport można kupić obecnie w cenie 187 zł, a przy skorzystaniu z dodatkowych zniżek cena może spaść nawet do 162 zł.

Hot Wheels Corvette Grand Sport
Hot Wheels Corvette Grand Sport

Hot Wheels Corvette Grand Sport – oferta w Amazon PL

Promocyjny zestaw składa się z 918 elementów i przedstawia klasycznego Chevroleta Corvette Grand Sport. Oprócz modelu w zestawie znajduje się także metalowy resorak w skali 1:64 oraz breloczek, co czyni całość atrakcyjną propozycją zarówno dla kolekcjonerów, jak i młodszych fanów klocków.

Produkt jest dostępny z darmową dostawą kurierem lub do Paczkomatów InPost. To oferta limitowana czasowo, dlatego osoby zainteresowane zakupem powinny się pospieszyć. Warto też pamiętać, że zestawy z serii Brick Shop Elite cieszą się dużą popularnością wśród fanów Hot Wheels, a ich ceny poza promocjami potrafią być znacznie wyższe.

GramTV przedstawia:

Zestaw Hot Wheels Mattel Corvette Grand Sport w promocji na Amazon PL można znaleźć w sekcji klocków i modeli kolekcjonerskich. To okazja do powiększenia swojej kolekcji lub zakupu prezentu w atrakcyjnej cenie.

