Hot Wheels Mattel Corvette Grand Sport za 187 zł w Amazon PL

W polskim oddziale Amazon pojawiła się nowa promocja na klocki z serii Hot Wheels. Zestaw Mattel Brick Shop Elite Corvette Grand Sport można kupić obecnie w cenie 187 zł, a przy skorzystaniu z dodatkowych zniżek cena może spaść nawet do 162 zł.

Hot Wheels Corvette Grand Sport – oferta w Amazon PL

Promocyjny zestaw składa się z 918 elementów i przedstawia klasycznego Chevroleta Corvette Grand Sport. Oprócz modelu w zestawie znajduje się także metalowy resorak w skali 1:64 oraz breloczek, co czyni całość atrakcyjną propozycją zarówno dla kolekcjonerów, jak i młodszych fanów klocków.