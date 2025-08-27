Hot Wheels Cadillac Project GTP Hypercar z serii Mattel Brick Shop w promocji na Amazon PL

Na Amazon PL pojawiła się nowa oferta dla fanów klocków i motoryzacji. Cadillac Project GTP Hypercar z serii Mattel Brick Shop Hot Wheels można kupić za 82,22 zł. W zestawie znajduje się 236 elementów, które pozwolą zbudować sportowy model, a całość uzupełniają dodatki.

Hot Wheels Cadillac Project GTP Hypercar – oferta w Amazon PL

Oprócz głównego modelu do złożenia, zestaw zawiera także brelok, resoraka, naklejki oraz dodatkowe felgi, co czyni go ciekawą propozycją zarówno dla kolekcjonerów, jak i młodszych fanów motoryzacji. Zestaw dostępny jest z darmową dostawą kurierem lub do Paczkomatu InPost, co dodatkowo podnosi atrakcyjność oferty.