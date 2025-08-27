Zaloguj się lub Zarejestruj

Hot Wheels Cadillac Project GTP Hypercar z serii Mattel Brick Shop w promocji na Amazon PL

Mikołaj Berlik
2025/08/27 19:30
0
0

Model do złożenia w atrakcyjnej cenie

Na Amazon PL pojawiła się nowa oferta dla fanów klocków i motoryzacji. Cadillac Project GTP Hypercar z serii Mattel Brick Shop Hot Wheels można kupić za 82,22 zł. W zestawie znajduje się 236 elementów, które pozwolą zbudować sportowy model, a całość uzupełniają dodatki.

Hot Wheels Cadillac Project GTP Hypercar
Hot Wheels Cadillac Project GTP Hypercar

Hot Wheels Cadillac Project GTP Hypercar – oferta w Amazon PL

Oprócz głównego modelu do złożenia, zestaw zawiera także brelok, resoraka, naklejki oraz dodatkowe felgi, co czyni go ciekawą propozycją zarówno dla kolekcjonerów, jak i młodszych fanów motoryzacji. Zestaw dostępny jest z darmową dostawą kurierem lub do Paczkomatu InPost, co dodatkowo podnosi atrakcyjność oferty.

GramTV przedstawia:

Mattel Brick Shop to seria klocków, która konkuruje z popularnymi zestawami LEGO, oferując tematyczne modele inspirowane linią Hot Wheels. Cadillac Project GTP Hypercar to jedna z najnowszych propozycji w kolekcji, łącząca zabawę w budowanie z kultowym stylem samochodów wyścigowych.

Tagi:

promocja
Amazon
samochody
promocje
offline
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112