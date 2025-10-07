Zaloguj się lub Zarejestruj

Horror w stylu klasycznych animacji Disneya. Bye Sweet Carole na świeżym materiale z PS5 Pro

Mikołaj Berlik
2025/10/07 17:30
0
0

Bye Sweet Carole wkrótce trafi do sprzedaży, a nowe nagranie z PS5 Pro pokazuje połączenie bajkowej oprawy z mrocznym klimatem grozy.

Bye Sweet Carole od Little Sewing Machine jest już ukończone, a studio przygotowuje się do premiery zaplanowanej na 9 października. W sieci pojawił się nowy gameplay z wersji na PlayStation 5 Pro, który pozwala zobaczyć grę w akcji tuż przed jej debiutem.

Bye Sweet Carole
Bye Sweet Carole

Bye Sweet Carole – horror w stylu klasycznych animacji Disneya

Produkcja wyróżnia się ręcznie rysowaną, dwuwymiarową oprawą przypominającą stare filmy Disneya. Pod bajkową estetyką kryje się jednak mroczna historia inspirowana klasycznymi horrorami, takimi jak Clock Tower. Gameplay pokazuje połączenie pięknych animacji, niepokojącej muzyki i elementów eksploracji w stylu przygodowych gier z lat 90.

Autorzy zapowiadają, że wersja, którą widzimy na materiale, nie jest ostateczna — premierowa aktualizacja ma wprowadzić poprawki w animacjach i stabilności. Mimo to tytuł już teraz prezentuje się bardzo solidnie i zbiera pozytywne reakcje od recenzentów, którzy mieli okazję przetestować grę wcześniej.

GramTV przedstawia:

Bye Sweet Carole zadebiutuje 9 października na PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch i PC.

News
zwiastun
Disney
PlayStation 5
PS5
PS5 Pro
PlayStation 5 Pro
Mikołaj Berlik
