Horror w stylu klasycznych animacji Disneya. Bye Sweet Carole na świeżym materiale z PS5 Pro

Bye Sweet Carole wkrótce trafi do sprzedaży, a nowe nagranie z PS5 Pro pokazuje połączenie bajkowej oprawy z mrocznym klimatem grozy.

Bye Sweet Carole od Little Sewing Machine jest już ukończone, a studio przygotowuje się do premiery zaplanowanej na 9 października. W sieci pojawił się nowy gameplay z wersji na PlayStation 5 Pro, który pozwala zobaczyć grę w akcji tuż przed jej debiutem.

Bye Sweet Carole – horror w stylu klasycznych animacji Disneya

Produkcja wyróżnia się ręcznie rysowaną, dwuwymiarową oprawą przypominającą stare filmy Disneya. Pod bajkową estetyką kryje się jednak mroczna historia inspirowana klasycznymi horrorami, takimi jak Clock Tower. Gameplay pokazuje połączenie pięknych animacji, niepokojącej muzyki i elementów eksploracji w stylu przygodowych gier z lat 90.