Horizon Zero Dawn Remastered na porównaniu z oryginałem. Materiał ukazuje zmiany względem Horizon Zero Dawn

Zapowiedź zaprezentowana podczas State of Play nie przypadła do gustu graczom.

State of Play przyniosło między innymi zapowiedź Horizon Zero Dawn Remastered, czyli odświeżoną wersję pierwszej części przygód Aloy. Produkcja już wkrótce trafi na rynek, jednak pojawiło się sporo zastrzeżeń co do zasadności powstania takiego projektu. Gracze dali wyraz swojemu niezadowoleniu w komentarzach pod zwiastunem, a dodatkowo do sieci trafiło już porównanie remastera z oryginalnym Horizon Zero Dawn.

Porównanie Horizon Zero Dawn Remastered z oryginałem Zapowiedż Horizon Zero Dawn Remastered na YouTube’owym kanale PlayStation obejrzano już ponad 200 tysięcy razy. Jak możemy zauważyć, materiał nie do końca przypadł do gustu graczom – pojawiło się bowiem aż 20 tysięcy „łapek w dół” i 8,6 tysiąca „łapek w górę”. W komentarzach nie brakuje głosów krytyki, a według graczy Sony mogłoby zwrócić uwagę na katalog gier z PS2 i PS3, zamiast remasterować produkcje z PS4. Wiele osób uważa, że firma powinna wziąć na tapet chociażby Bloodborne. W związku z zapowiedzią ukazało się również porównanie graficzne Horizon Zero Dawn Remastered z Horizon Zero Dawn. Za materiał odpowiada YouTuber Cycu1. Możemy zobaczyć, jakie wizualne zmiany przeszła produkcja, choć wielu komentujących uważa, że nie doszło do spektakularnych ulepszeń. Porównanie znajduje się na dole wiadomości. Horizon Zero Dawn Remastered zawiera ponad 10 godzin ponownie nagranych rozmów oraz niezliczone ulepszenia graficzne i w zakresie przechwytywania ruchu, które sprawiają, że gra ma taką samą wierność wizualną, jak jej uznany przez krytyków sequel Horizon Forbidden West. Bujny świat gry obejmuje mroźne góry, gęste dżungle i jałowe pustynie z oszałamiającą nową oprawą wizualną i grafiką w 4K, a podróżowanie między osadami jest teraz błyskawiczne – czytamy na oficjalnym blogu PlayStation.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Horizon Zero Dawn zadebiutowało na rynku w 2017 roku. Produkcja ukazała się na PlayStation 4. Horizon Zero Dawn Remastered ma natomiast pojawić się 31 października 2024 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Zestaw zawierać będzie podstawową wersję gry oraz dodatek fabularny The Frozen Wilds. Zainteresowanych tytułem zachęcamy także do lektury: Dziwny jest ten świat – recenzja Horizon Zero Dawn.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.