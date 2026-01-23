Hooded Horse chce być firmą na 100 lat. Szef od Manor Lords o etyce i „głupich” kontraktach

Hooded Horse od wielu lat jest jedną z najbardziej znanych firm zajmujących się strategiami oraz grami z gatunku city-builder. Znani są oni m.in. z Manor Lords, Against the Storm, Endless Legend 2 czy 9 Kings, a na tym nie koniec. Tak przynajmniej możemy wywnioskować z najnowszej wypowiedzi Tima Bendera, który chciałby pozostać ważny w biznesie przez 100 lat. Przy okazji wywiadu dowiedzieliśmy się więcej o przyszłości wydawnictwa.

Hooded Horse – wypowiedź Tima Bendera

Historia Bendera jest jedną z bardziej wyjątkowych. Zanim założył Hooded Horse w 2019 roku wraz ze swoją żoną Snow Rui, zajmował się m.in. historią starożytnych Chin na Harvardzie. Jego pasja do gier zaczęła się od moda do gry Mount & Blade, który pobrano ponad 40 tysięcy razy.