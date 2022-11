Honor of Kings: World na nowym materiale - gameplay, postacie, walka, bossowie

O Honor of Kings: World mogliśmy usłyszeć już w zeszłym roku. Twórcy z TiMi Studio podzielili się wtedy imponującym trailerem. Dziś dostaliśmy kolejny materiał, który pozwala rzucić okiem na to, jak będzie wyglądał świat gry, system walki, style walki i bossowie. Honor of Kings: World zapowiada się obiecująco, trzeba to przyznać. Ciekawe, czy chińskiej ekipie uda się stworzyć produkcję, która zachwyci zachodnich graczy. Najnowsze wideo znajdziecie poniżej.

Honor of Kings: World ciągle bez daty premiery

Honor of Kings: World będzie grą RPG akcji, która zabierze nas w podróż do ogromnego, otwartego świata. Należy spodziewać się więc eksploracji i ogromu walki z najróżniejszymi kreaturami. Dostaniemy sporą swobodę w podejściu do starć w zależności od preferowanego oręża i stylu zabawy. Twórcy stawiają również na bogatą historię napisaną przez Liu Cixin – autora wielu docenionych powieści. W trakcie naszych przygód nie zabraknie sekretów do odkrycia oraz pojedynków z gigantyczymi bossami.



Niestety, ciągle nie poznaliśmy żadnych szczegółów na temat premiery Honor of Kings: World. Nie wiemy, kiedy gra zadebiutuje na rynku ani na jakich platformach się pojawi.