Honeycomb: The World Beyond wygląda jak połączenie Stadew Valley i Starfielda

Wielkimi krokami zbliża się premiera House Flipper 2. Deweloperzy ze studia Frozen District od jakiegoś czasu pracują jednak również nad Honeycomb: The World Beyond – sandboksowym survivalem w klimatach science fiction. Produkcja otrzymała w tym tygodniu nowy zwiastun, a materiał zapowiada, że wspomniany tytuł powinien zainteresować fanów Stadew Valley i Starfielda.

Honeycomb: The World Beyond na nowym zwiastunie. Premiera survivalu w klimatach science fiction od twórców House Flipper już w 2024 roku

Opublikowany przez Frozen District gameplay trailer pozwala sprawdzić, jak Honeycomb: The World Beyond prezentuje się w akcji. Zgodnie z zapowiedziami we wspomnianej produkcji gracze wcielą się w bioinżyniera, który rusza na planetę o nazwie Sota7. Głównym zadaniem użytkowników będzie natomiast eksploracja oraz poszerzenie swojej wiedzy na temat lokalnej fauny i flory.