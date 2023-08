House Flipper 2 z oficjalną datą premiery. Przygotujcie się na zimowe remonty

House Flipper 2 okazał się wielkim zwycięzcą czerwcowego Steam Next Fest. To właśnie demo polskiej gry cieszyło się największym zainteresowaniem ze strony użytkowników platformy Valve. Wielu graczy z pewnością czeka więc na debiut pełnej wersji. Jeśli należycie do tego grona, to mamy dla Was świetnie wieści. Deweloperzy ze studia Frozen District postanowili ujawnić dokładną datę premiery House Flipper 2.

House Flipper 2 zadebiutuje w grudniu. Frozen District ujawniło datę premiery

Frozen District poinformowało, że House Flipper 2 zadebiutuje na rynku 14 grudnia 2023 roku. Gracze już teraz mogą więc zacząć przygotowania do zimowych remontów. Wraz z datą premiery do sieci trafił również nowy zwiastun. W materiale zaprezentowano najważniejsze elementy produkcji, a sam trailer pozwala po raz kolejny sprawdzić, jak całość prezentuje się w akcji.