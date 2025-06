Hollywoodzkie studio chce wykorzystywać sztuczną inteligencję. „Trzy godziny później będę miał film”

Lionsgate, jedno z największych hollywoodzkich studiów filmowych, ogłosiło we wrześniu ubiegłego roku nawiązanie współpracy z nowojorskim startupem AI Runway. Umowa, będąca pierwszym tego typu porozumieniem Runway z hollywoodzką wytwórnią, ma umożliwić filmowcom „wzbogacanie” swojej pracy oraz wspomóc studio w usprawnianiu i rozwijaniu operacji produkcyjnych.

Chodzi o to, byśmy mogli robić filmy i seriale, których w innym wypadku nigdy byśmy nie stworzyli. Nie zrobimy tego za 100 milionów, ale za 50 milionów dzięki AI już tak. Bawimy się tym, co możliwe. Próbujemy różnych rzeczy, sprawdzamy, co się sprawdzi – powiedział Michael Burns, wiceprezes Lionsgate, w rozmowie z New York Magazine.