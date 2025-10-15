Zaloguj się lub Zarejestruj

Hollywood własnie straciło ilustratora, który nadał twarz największym hitom kina przygodowego i science fiction

Jakub Piwoński
2025/10/15 11:10
Tworzył plakaty do Gwiezdnych wojen, Powrotu do przyszłości, Łowcy androidów i innych wielkich hitów.

W wieku 78 lat zmarł Drew Struzan – jeden z najsłynniejszych plakacistów i ilustratorów w historii kina. To on odpowiadał za kultowe grafiki do Gwiezdnych wojen, Indiany Jonesa, Powrotu do przyszłości czy Łowcy androidów. Jego prace stały się integralną częścią popkultury – nie tylko reklamowały filmy, ale same w sobie były dziełami sztuki, które do dziś budzą zachwyt wśród fanów i kolekcjonerów.

plakaty
plakaty

Zmarł jeden z najsłynniejszych plakacistów w historii kina

O śmierci artysty poinformował jego brat, Greg Struzan, w mediach społecznościowych.

Drew odszedł 13 października. Często powtarzał, jak bardzo cieszy go fakt, że tak wielu ludzi docenia jego sztukę – napisał

Struzan zaczynał od projektowania okładek płyt dla takich zespołów jak The Beach Boys, Bee Gees czy Black Sabbath. Przełom przyszedł w 1977 roku, gdy współtworzył plakat do ponownego wydania Gwiezdnych wojen. Od tamtej pory jego charakterystyczny, malarski styl – pełen światła, emocji i kinowego rozmachu – definiował estetykę hollywoodzkich blockbusterów lat 80. i 90.

To Struzan stworzył wizualną tożsamość przygodowego kina tamtej epoki. Spielberg, Lucas i Zemeckis wielokrotnie wracali do niego, powierzając mu oprawę graficzną swoich największych produkcji. Jego plakaty nie tylko zapowiadały filmy – one opowiadały historię jeszcze zanim widz wszedł do kina.

Choć w XXI wieku grafika komputerowa stopniowo wyparła klasyczne malarstwo, Struzan wciąż pozostawał aktywny. Namalował m.in. plakaty do Hooka, Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego oraz Indiany Jonesa i Królestwa Kryształowej Czaszki. Po premierze tego ostatniego filmu ogłosił artystyczną emeryturę. Drew Struzan pozostanie symbolem złotej ery plakatu filmowego – czasów, gdy jeden obraz potrafił uchwycić całą magię kina.

Drew Struzan
Drew Struzan

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/drew-struzan-dead-star-wars-1236552587/

Tagi:

Popkultura
Hollywood
plakat
plakat z filmu
Drew Struzan
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

