Hollywood własnie straciło ilustratora, który nadał twarz największym hitom kina przygodowego i science fiction

O śmierci artysty poinformował jego brat, Greg Struzan, w mediach społecznościowych.

Struzan zaczynał od projektowania okładek płyt dla takich zespołów jak The Beach Boys, Bee Gees czy Black Sabbath. Przełom przyszedł w 1977 roku, gdy współtworzył plakat do ponownego wydania Gwiezdnych wojen. Od tamtej pory jego charakterystyczny, malarski styl – pełen światła, emocji i kinowego rozmachu – definiował estetykę hollywoodzkich blockbusterów lat 80. i 90.

Drew odszedł 13 października. Często powtarzał, jak bardzo cieszy go fakt, że tak wielu ludzi docenia jego sztukę – napisał

To Struzan stworzył wizualną tożsamość przygodowego kina tamtej epoki. Spielberg, Lucas i Zemeckis wielokrotnie wracali do niego, powierzając mu oprawę graficzną swoich największych produkcji. Jego plakaty nie tylko zapowiadały filmy – one opowiadały historię jeszcze zanim widz wszedł do kina.

Choć w XXI wieku grafika komputerowa stopniowo wyparła klasyczne malarstwo, Struzan wciąż pozostawał aktywny. Namalował m.in. plakaty do Hooka, Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego oraz Indiany Jonesa i Królestwa Kryształowej Czaszki. Po premierze tego ostatniego filmu ogłosił artystyczną emeryturę. Drew Struzan pozostanie symbolem złotej ery plakatu filmowego – czasów, gdy jeden obraz potrafił uchwycić całą magię kina.