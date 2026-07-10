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Hollywood coraz rzadziej pokazuje bohaterów LGBTQ. Jest jednak gatunek, który wciąż pozostaje wyjątkiem

Jakub Piwoński
2026/07/10 20:20
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Najnowsza analiza obejmująca największe amerykańskie studia filmowe pokazuje, że reprezentacja mniejszości seksualnych na ekranie ponownie spadła.

Debata o reprezentacji różnych grup społecznych w kinie trwa od lat, a hollywoodzkie studia regularnie podkreślają znaczenie różnorodności w swoich produkcjach. Najnowszy raport organizacji GLAAD sugeruje jednak, że w przypadku postaci LGBTQ sytuacja zaczyna zmieniać się w przeciwnym kierunku.

Love Lies Bleeding
Love Lies Bleeding

Coraz mniej filmów z bohaterami LGBTQ

Organizacja przeanalizowała 225 filmów, które miały premierę w Stanach Zjednoczonych w 2025 roku. Badanie objęło produkcje dziesięciu największych amerykańskich wytwórni i platform, w tym m.in. Netflixa, Apple oraz Amazona. Wnioski? Z raportu wynika, że postacie LGBTQ pojawiły się w 46 filmach. To wyraźny spadek względem poprzedniego roku, kiedy odnotowano ich obecność w 59 produkcjach. Co istotne, jest to już trzeci rok z rzędu, w którym liczba takich filmów maleje.

GramTV przedstawia:

Jeszcze większy spadek widać w liczbie samych bohaterów. W analizowanych produkcjach z 2025 roku naliczono 112 postaci LGBTQ, podczas gdy rok wcześniej było ich 181. Co ciekawe, raport wskazuje również, że najbardziej zmniejszyła się liczba niebiałych bohaterów LGBTQ oraz postaci biseksualnych. Szczególną uwagę zwraca fakt, że wśród wszystkich 225 przeanalizowanych filmów nie pojawiła się ani jedna postać transpłciowa.

Autorzy analizy zauważają również pewną prawidłowość dotyczącą gatunków filmowych. Najwięcej bohaterów LGBTQ można znaleźć w horrorach, a także w produkcjach o niskich i średnich budżetach, których koszt nie przekroczył 90 milionów dolarów. Raport GLAAD nie ocenia przyczyn tego trendu, ale pokazuje, że po latach stopniowego wzrostu reprezentacji w hollywoodzkich produkcjach ostatnie trzy lata przyniosły wyraźne odwrócenie tej tendencji.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/glaad-study-lgbtq-characters-film-1236642072/

Tagi:

Popkultura
Hollywood
sex
lgbt
inkluzywność
różnorodność
mniejszość
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Ray
Gramowicz
Dzisiaj 20:55

Jako przedstawiciel alfabetu stwierdzam - i bardzo dobrze. Może w końcu skończą robić z nas dziwaków, stereotypy i postaci dla których bycie homo to ich cała osobowość ... ale to pewnie jeszcze trochę potrwa.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112