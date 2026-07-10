Hollywood coraz rzadziej pokazuje bohaterów LGBTQ. Jest jednak gatunek, który wciąż pozostaje wyjątkiem

Debata o reprezentacji różnych grup społecznych w kinie trwa od lat, a hollywoodzkie studia regularnie podkreślają znaczenie różnorodności w swoich produkcjach. Najnowszy raport organizacji GLAAD sugeruje jednak, że w przypadku postaci LGBTQ sytuacja zaczyna zmieniać się w przeciwnym kierunku.

Coraz mniej filmów z bohaterami LGBTQ

Organizacja przeanalizowała 225 filmów, które miały premierę w Stanach Zjednoczonych w 2025 roku. Badanie objęło produkcje dziesięciu największych amerykańskich wytwórni i platform, w tym m.in. Netflixa, Apple oraz Amazona. Wnioski? Z raportu wynika, że postacie LGBTQ pojawiły się w 46 filmach. To wyraźny spadek względem poprzedniego roku, kiedy odnotowano ich obecność w 59 produkcjach. Co istotne, jest to już trzeci rok z rzędu, w którym liczba takich filmów maleje.