W Hollywood nie wszystkie studia się łączą. Jedno z największych właśnie postanowiło się podzielić

Jeden z największych koncernów medialnych świata uznał, że dotychczasowy model działania przestał odpowiadać realiom współczesnego rynku.

W ostatnich miesiącach Hollywood żyje sprawą połączenia Warner Bros. i Paramount. Są jednak tacy, którzy wybrali inną drogę. Amerykański gigant Comcast, do którego należy między innymi NBCUniversal, ogłosił, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy podzieli swoją działalność na dwie niezależne spółki. Dla przeciętnego widza nazwy te mogą niewiele mówić, ale w praktyce chodzi o właściciela takich marek jak Universal Pictures, Peacock, NBC, parki rozrywki Universal oraz europejska platforma Sky. Medialny gigant, Comcast, zostanie podzielony Po zakończeniu procesu jedna firma będzie odpowiadała za usługi telekomunikacyjne i internetowe Comcastu, natomiast druga skupi się wyłącznie na działalności medialnej i rozrywkowej. To właśnie pod jej skrzydłami pozostaną studia filmowe Universal, telewizje NBC i Telemundo, serwis Peacock, parki rozrywki Universal oraz Sky.

To kolejny etap dużej reorganizacji koncernu. Na początku roku Comcast wydzielił już część swoich kanałów telewizyjnych i serwisów internetowych do nowej spółki Versant Media, a teraz idzie o krok dalej, całkowicie rozdzielając biznes telekomunikacyjny od filmów, seriali i telewizji.

GramTV przedstawia:

Firma tłumaczy decyzję zmianami zachodzącymi na rynku. Rozwój streamingu, nowych technologii oraz zmieniające się nawyki odbiorców sprawiają, że – zdaniem władz Comcastu – każda z nowych spółek będzie mogła szybciej podejmować decyzje i skuteczniej konkurować na swoim rynku. Cały proces ma zakończyć się w połowie 2027 roku, choć firma zaznacza, że termin może jeszcze ulec zmianie. Co istotne, nie oznacza to sprzedaży Universal Pictures ani rozbicia jego marek. Dla widzów filmy, seriale czy parki rozrywki pozostaną częścią tej samej grupy medialnej, tyle że działającej już jako całkowicie niezależna firma. Z punktu widzenia branży jest to jednak jedna z największych korporacyjnych zmian ostatnich lat. Właściciel jednej z najważniejszych wytwórni filmowych świata uznał, że przyszłość rynku rozrywki wymaga większej elastyczności niż funkcjonowanie w ramach ogromnego konglomeratu łączącego internet, telewizję kablową i Hollywood.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









