Hollow Knight: Silksong zyskał tryb multiplayer. Fani mogą walczyć w PvP

Społeczność stworzyła mod z trybem PvP, który pozwala na walkę nawet 30 graczy jednocześnie.
Hollow Knight: Silksong doczekał się niezwykle ciekawego moda. Twórca o pseudonimie „XvX” udostępnił modyfikację, która dodaje do gry tryb multiplayer z podstawową obsługą PvP. To pierwsza okazja, by wspólnie z innymi graczami przemierzać królestwo z jedwabiu i pieśni, choć w nieco nietypowej formie.
Hollow Knight: Silksong – pierwsze starcia PvP w grze
Silksong jest kontynuacją hitu Hollow Knight, w której gracze trafiają do zupełnie nowych krain, zdobywają świeże umiejętności i odkrywają sekrety przeszłości Hornet. Mod od „XvX” umożliwia połączenie się z innymi fanami i sprawdzenie swoich umiejętności w walce przeciwko żywym przeciwnikom, co w oryginalnej wersji gry nie było możliwe.
Autor moda udostępnił aż 40-minutowy materiał, w którym możemy zobaczyć 30 osób bawiących się jednocześnie na jednym serwerze. Na razie modyfikacja pozwala jedynie na zadawanie obrażeń innym graczom oraz bossowi Fourth Chorus. Pozostałe potwory i bossowie pozostają nietykalni, więc mod pełni funkcję czysto PvP i nie wprowadza jeszcze klasycznego trybu kooperacji.
GramTV przedstawia:
Twórca zapowiada dalszy rozwój projektu, więc w przyszłości możemy doczekać się rozszerzenia możliwości moda. Już teraz jest to jednak interesująca nowość dla fanów, którzy chcą sprawdzić Silksonga w zupełnie nowej formie i sprawdzić, kto jest najlepszy w walce na arenie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!