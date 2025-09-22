Hollow Knight: Silksong zyskał tryb multiplayer. Fani mogą walczyć w PvP

Społeczność stworzyła mod z trybem PvP, który pozwala na walkę nawet 30 graczy jednocześnie.

Hollow Knight: Silksong doczekał się niezwykle ciekawego moda. Twórca o pseudonimie „XvX” udostępnił modyfikację, która dodaje do gry tryb multiplayer z podstawową obsługą PvP. To pierwsza okazja, by wspólnie z innymi graczami przemierzać królestwo z jedwabiu i pieśni, choć w nieco nietypowej formie.

Hollow Knight: Silksong – pierwsze starcia PvP w grze

Silksong jest kontynuacją hitu Hollow Knight, w której gracze trafiają do zupełnie nowych krain, zdobywają świeże umiejętności i odkrywają sekrety przeszłości Hornet. Mod od „XvX” umożliwia połączenie się z innymi fanami i sprawdzenie swoich umiejętności w walce przeciwko żywym przeciwnikom, co w oryginalnej wersji gry nie było możliwe.