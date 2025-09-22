Zaloguj się lub Zarejestruj

Hollow Knight: Silksong zyskał tryb multiplayer. Fani mogą walczyć w PvP

Mikołaj Berlik
2025/09/22 08:30
0
0

Społeczność stworzyła mod z trybem PvP, który pozwala na walkę nawet 30 graczy jednocześnie.

Hollow Knight: Silksong doczekał się niezwykle ciekawego moda. Twórca o pseudonimie „XvX” udostępnił modyfikację, która dodaje do gry tryb multiplayer z podstawową obsługą PvP. To pierwsza okazja, by wspólnie z innymi graczami przemierzać królestwo z jedwabiu i pieśni, choć w nieco nietypowej formie.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong – pierwsze starcia PvP w grze

Silksong jest kontynuacją hitu Hollow Knight, w której gracze trafiają do zupełnie nowych krain, zdobywają świeże umiejętności i odkrywają sekrety przeszłości Hornet. Mod od „XvX” umożliwia połączenie się z innymi fanami i sprawdzenie swoich umiejętności w walce przeciwko żywym przeciwnikom, co w oryginalnej wersji gry nie było możliwe.

Autor moda udostępnił aż 40-minutowy materiał, w którym możemy zobaczyć 30 osób bawiących się jednocześnie na jednym serwerze. Na razie modyfikacja pozwala jedynie na zadawanie obrażeń innym graczom oraz bossowi Fourth Chorus. Pozostałe potwory i bossowie pozostają nietykalni, więc mod pełni funkcję czysto PvP i nie wprowadza jeszcze klasycznego trybu kooperacji.

GramTV przedstawia:

Twórca zapowiada dalszy rozwój projektu, więc w przyszłości możemy doczekać się rozszerzenia możliwości moda. Już teraz jest to jednak interesująca nowość dla fanów, którzy chcą sprawdzić Silksonga w zupełnie nowej formie i sprawdzić, kto jest najlepszy w walce na arenie.

Hollow Knight: Silksong jest dostępny na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 i Nintendo Switch 2, a mod można pobrać z linku udostępnionego przez autora w serwisach społecznościowych.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/hollow-knight-silksong-got-a-multiplayer-mod-with-pvp-support/

Tagi:

News
PC
mody
modyfikacje
fanowski projekt
PlayStation 5
Hollow Knight
fanowska modyfikacja
Xbox Series X
Xbox Series S
Hollow Knight: Silksong
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112