Hollow Knight: Silksong ułatwia początkowych bossów i zwiększa nagrody

Nadchodząca aktualizacja do Hollow Knight: Silksong ma ułatwić rozgrywkę w początkowej fazie gry, a także zwiększyć ilość zdobywanej waluty. Stało się to po wielu głosach ze strony społeczności sugerujących, że kilka poprawek bardzo poprawiłoby wrażenia z pierwszych godzin rozgrywki.

Hollow Knight: Silksong – Patch zmniejsza frustracje w początkowych starciach

Team Cherry ogłosiło nowy patch, który wprowadza poprawki błędów oraz drobne zmiany w balansie dla dwóch bossów z Aktu 1 – Sister Splinter i Moorwing. Obaj otrzymali „lekki” spadek trudności, co powinno pomóc graczom, którzy wcześniej utknęli na ich pokonaniu. Dodatkowo zredukowano obrażenia zadawane przez Sandcarverów w lokacji Blasted Steps, co ma zmniejszyć frustracje przy platformingowych wyzwaniach.