Hollow Knight: Silksong ułatwia początkowych bossów i zwiększa nagrody

Nadchodząca aktualizacja do Hollow Knight: Silksong ma ułatwić rozgrywkę w początkowej fazie gry, a także zwiększyć ilość zdobywanej waluty. Stało się to po wielu głosach ze strony społeczności sugerujących, że kilka poprawek bardzo poprawiłoby wrażenia z pierwszych godzin rozgrywki.
Hollow Knight: Silksong – Patch zmniejsza frustracje w początkowych starciach
Team Cherry ogłosiło nowy patch, który wprowadza poprawki błędów oraz drobne zmiany w balansie dla dwóch bossów z Aktu 1 – Sister Splinter i Moorwing. Obaj otrzymali „lekki” spadek trudności, co powinno pomóc graczom, którzy wcześniej utknęli na ich pokonaniu. Dodatkowo zredukowano obrażenia zadawane przez Sandcarverów w lokacji Blasted Steps, co ma zmniejszyć frustracje przy platformingowych wyzwaniach.
W aktualizacji wprowadzono też zwiększone ilości Rosaries, które można zdobyć z niektórych przedmiotów środowiskowych oraz za wykonywanie zadań kurierskich. Ceny dostępu do Bellway i Bell Bench zostały nieco obniżone, a po nabyciu Faydown Cloak usunięto float override input, co eliminuje przypadki niezamierzonego unoszenia się postaci.
Patch dostępny jest obecnie w publicznej becie na Steamie i GOG, a jego pełna wersja trafi na wszystkie platformy w przyszłym tygodniu. Team Cherry zapowiada kolejne łatki, które wprowadzą dodatkowe usprawnienia i poprawki błędów. Hollow Knight: Silksong jest dostępny na Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC, Nintendo Switch i Switch 2, oferując wymagającą rozgrywkę połączoną z piękną oprawą i złożonymi walkami z bossami.
