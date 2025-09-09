Zaloguj się lub Zarejestruj

Hollow Knight: Silksong ułatwia początkowych bossów i zwiększa nagrody

Mikołaj Berlik
2025/09/09 12:20
Team Cherry ogłosiło patch do gry.

Nadchodząca aktualizacja do Hollow Knight: Silksong ma ułatwić rozgrywkę w początkowej fazie gry, a także zwiększyć ilość zdobywanej waluty. Stało się to po wielu głosach ze strony społeczności sugerujących, że kilka poprawek bardzo poprawiłoby wrażenia z pierwszych godzin rozgrywki.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong – Patch zmniejsza frustracje w początkowych starciach

Team Cherry ogłosiło nowy patch, który wprowadza poprawki błędów oraz drobne zmiany w balansie dla dwóch bossów z Aktu 1 – Sister Splinter i Moorwing. Obaj otrzymali „lekki” spadek trudności, co powinno pomóc graczom, którzy wcześniej utknęli na ich pokonaniu. Dodatkowo zredukowano obrażenia zadawane przez Sandcarverów w lokacji Blasted Steps, co ma zmniejszyć frustracje przy platformingowych wyzwaniach.

W aktualizacji wprowadzono też zwiększone ilości Rosaries, które można zdobyć z niektórych przedmiotów środowiskowych oraz za wykonywanie zadań kurierskich. Ceny dostępu do Bellway i Bell Bench zostały nieco obniżone, a po nabyciu Faydown Cloak usunięto float override input, co eliminuje przypadki niezamierzonego unoszenia się postaci.

GramTV przedstawia:

Patch dostępny jest obecnie w publicznej becie na Steamie i GOG, a jego pełna wersja trafi na wszystkie platformy w przyszłym tygodniu. Team Cherry zapowiada kolejne łatki, które wprowadzą dodatkowe usprawnienia i poprawki błędów. Hollow Knight: Silksong jest dostępny na Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC, Nintendo Switch i Switch 2, oferując wymagającą rozgrywkę połączoną z piękną oprawą i złożonymi walkami z bossami.

Źródło:https://steamcommunity.com/app/1030300/discussions/0/595159519774039622/

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
Hollow Knight
Xbox Series X
Xbox Series S
Hollow Knight: Silksong
aktualizacja gry
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

