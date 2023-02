Hogwarts Legacy w Elden Ring. Zabawna modyfikacja dla fanów Harry’ego Pottera

Już w maju ubiegłego roku Elden Ring doczekało się modyfikacji, która pozwalała zainteresowanym wcielić się w Harry’ego Pottera. Na fali popularności Hogwarts Legacy produkcja studia From Software otrzymała jednak kolejnego – nieco bardziej rozbudowanego – moda skierowanego do miłośników przygód młodego czarodzieja. Wspomniany projekt wprowadza bowiem nie tylko skórkę dla postaci, ale także zestaw charakterystycznych zaklęć oraz funkcjonalną miotłę.

Nowa modyfikacja do Elden Ring pozwala graczom poczuć się jak Harry Potter

Za modyfikację odpowiada grupa o nazwie Garden of Eyes, która opublikowała zwiastun prezentujący wspomniany projekt. Z udostępnionego przez twórców materiału dowiadujemy się, że mod pozwala graczom korzystać z m.in. z takich zaklęć jak Expecto Patronum, Accio czy też Confringo.



Nie zapomniano też o Zaklęciach Niewybaczalnych w postaci Crucio, Imperium oraz Avada Kedavra. Należy jednak podkreślić, że gracze, którzy zdecydują się na korzystanie z Czarnej Magii, muszą liczyć się z konsekwencjami. Rzucanie wspomnianych czarów zmniejsza bowiem poziom zdrowia oraz punktów skupienia, a także wpływa negatywnie na wytrzymałość.



Jak wspomnieliśmy wyżej, modyfikacja wprowadza do Elden Ring także latającą miotłę, która pozwala graczom przemierzać Ziemie Pomiędzy. Ze wspomnianego środka lokomocji można jednak korzystać również podczas starć z bossami oraz potyczek PvP. Całość zaprezentowano na materiale wideo, który znajdziecie na dole wiadomości.



Niestety opisana modyfikacja nie jest dostępna za darmo. Projekt mogą bowiem pobrać wyłącznie osoby, które wspierają grupę Garden of Eyes w serwisie Patreon. Warto jednak dodać, że moderzy zamierzają rozbudować moda o dodatkowe postacie, zaklęcia, a nawet Quidditcha, jeśli wspomniane wideo otrzyma odpowiednią liczbę polubień.



Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.