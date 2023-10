Hogwarts Legacy na pierwszych ujęciach z Nintendo Switch. Premiera już niedługo

Posiadaczom wspomnianego sprzętu pozostaje mieć nadzieję, że deweloperzy poświęcili odpowiednią ilość czasu na optymalizację. Zainteresowani powinni również wypatrywać pierwszych fragmentów rozgrywki z Hogwarts Legacy na Nintendo Switch. Premiera zbliża się wielkimi krokami, dlatego też istnieje szansa, że w najbliższym czasie twórcy podzielą się kolejnymi materiałami.

Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy zadebiutuje na Nintendo Switch już 14 listopada 2023 roku. Obecnie gra dostępna jest natomiast na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.