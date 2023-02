Hogwarts Legacy – mordercza kapusta najmocniejszą bronią w grze?

Ciężko posądzać ekipę Avalanche Software o celowe zaprojektowanie tej mechaniki, ale gracze odkryli niezwykle mocny build postaci, u którego podstaw znajduje się kapusta pekińska. Kilka główek tej żądnej krwi rośliny wystarczy, by posłać do piachu olbrzymiego trolla.

Hogwarts Legacy – gracze prezentują zabawny, ale niezwykle mocny build postaci

O ciekawostkach odnośnie Hogwarts Legacy w najbliższym czasie z pewnością będzie głośno. W produkcję autorstwa Avalanche Software zagrywają się setki tysięcy graczy, a popularność jaką cieszy się gra nie spada. Tym razem wirtualni czarodzieje odkryli, jak sprawić, by nasza postać stała się niemalże niepokonana.



Kapusta pekińska potrafi kąsać, a jej moc możecie podziwiać na poniższym wideo. Przy okazji internetowi twórcy wyjaśniają również, co dokładnie należy zrobić, by móc efektownie posłać w bój tę morderczą broń.



Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy jest już dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wydanie na PlayStation 4 i Xbox One zostało opóźnione do 4 kwietnia. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją.