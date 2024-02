Hogwarts Legacy króluje. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pokonane

Już na początku stycznia poinformowano, że Hogwarts Legacy osiągnęło w 2023 roku sprzedaż na poziomie 22 milionów egzemplarzy. Nintendo podzieliło tymczasem się wynikami The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Okazuje się jednak, że jedna z najwyżej ocenianych gier w historii Nintendo Switch nie dała rady przebić rezultatu wspomnianej produkcji Avalanche Software.

Hogwarts Legacy najlepiej sprzedającą się grą w 2023 roku. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nie dało rady

Zgodnie z przekazanymi informacjami The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom do 31 grudnia 2023 roku osiągnęło sprzedaż na poziomie 20,28 miliona egzemplarzy. Wynik Hogwarts Legacy był więc lepszy o nieco ponad 1,7 miliona sztuk. Oznacza to, że to właśnie najnowsza produkcja skierowana do fanów Harry’ego Pottera została najlepiej sprzedającą się grą w 2023 roku.