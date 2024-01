Hogwarts Legacy z niesamowitymi wynikami sprzedaży. Będą kolejne gry?

Warner Bros. Games ujawniło oficjalne wyniki sprzedaży gry Hogwarts Legacy. Deweloperzy ze studia Avalanche Software definitywnie mają co świętować, ponieważ okazuje się, że jest to prawdziwy hit. To jednak nie wszystko, ponieważ w ekskluzywnym raporcie serwisu Variety, za którym podajemy, możemy również znaleźć wzmiankę o potencjalnej przyszłości marki Harry Potter w świecie gier wideo.

Hogwarts Legacy – oficjalne wyniki sprzedaży i przyszłość marki

Zgodnie więc z ujawnionymi informacjami, Hogwarts Legacy do 31 grudnia zanotowało sprzedaż na imponującym poziomie 22 milionów egzemplarzy. Tylko w ostatnim miesiącu ubiegłego roku zakupiono około 2 miliony sztuk, zaś gracze w sumie spędzili w tytule aż 707 mln godzin. David Haddad, prezes Warner Bros. Interactive Entertainment ujawnił też, że „wielu” graczy zdecydowało się przejść grę więcej niż jeden raz, aby wybrać inne Domy.

Haddad i spółka mają już pracować nad „kolejnymi dodatkami do świata Potterverse”. Ma to obejmować nie tylko wcześniej zapowiedziane Harry Potter: Quidditch Champions (które obecnie jest w fazie beta-testów), ale także „szereg innych rzeczy”, które są obecnie niezapowiedziane i „pozwolą fanom być częścią tego świata, historii oraz postaci w coraz głębszy sposób”.