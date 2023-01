Hogwarts Legacy - 20 minut relaksującego wideo

Premiera Hogwarts Legacy zbliża się wielkimi krokami. W ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej materiałów i informacji dotyczących produkcji autorstwa Avalanche Software. Tym razem twórcy podzielili się nastrojowym wideo.

Hogwarts Legacy zimową porą

Materiał to 20-miuntowe wideo, na którym możemy podziwiać okolice Hogwartu w zimowej scenerii. Zaprezentowano również kilka ujęć z wnętrza słynnej szkoły magii i czarodziejstwa. Warto wspomnieć, że jest to wideo w stylu ASMR. Materiał opatrzony został więc szczegółowymi i intensywnie wyeksponowanymi dźwiękami. Z łatwością można się przy tym zrelaksować, wystarczy tylko wygodny fotel i kubek ciepłego picia.



Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy zadebiutuje już 10 lutego na PC i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Posiadacze PlayStation 4 i Xbox One muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż wersje gry na starsze konsole zostały opóźnione do 4 kwietnia.