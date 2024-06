Hogwarts Legacy będzie dalej rozwijane. Warner Bros. szykuje nową wersję gry

Już dzisiaj Avalanche Software udostępni nową aktualizację do Hogwarts Legacy, która zawiera tryb fotograficzny, a także dodaje nowe zadanie i eliksir na wszystkich platformach, które do tej pory były dostępne wyłącznie na konsolach PlayStation. Niedawno studio udostępniło film, który prezentuje wszystkie przygotowane nowości w letniej aktualizacji. Ale wygląda na to, ze to nie koniec niespodzianek dla fanów gry ze świata Harry’ego Pottera i deweloperzy mogą szykować kolejne atrakcje dla graczy.

Hogwarts Legacy – powstanie wersja reżyserska gry?

W najnowszym raporcie Jasona Schreiera dla Bloomberga, pojawia się informacje, że Warner Bros. obecnie pracuje nad wersją reżyserką Hogwarts Legacy. Niestety żadne inne szczegóły nie padły i nie wiadomo, co znajdzie się w nowym wydaniu, ani też kiedy doczekamy się premiery. Możliwe, że więcej dowiemy się podczas piątkowego Summer Game Fest lub w innych z nadchodzących wydarzeń z prezentacjami nowych gier.