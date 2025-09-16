Hitowy serial Netflixa powraca z nowym sezonem. Poznajcie nowego potwora w pierwszym zwiastunie

Platforma zaprezentowała pierwszy zwiastun nowych odcinków swojej słynnej antologii.

Netflix zaprezentował pełny zwiastun serialu Potwór: Historia Eda Geina, czyli kolejnej części swojej popularnej antologii, który opowie historię jednego z najbardziej przerażających zbrodniarzy w dziejach Stanów Zjednoczonych. W główną rolę wciela się Charlie Hunnam, znany m.in. z Synów anarchii. Potwór: Historia Eda Geina – pierwszy zwiastun nowego serialu Netflixa Nowa odsłona antologii stworzonej przez Ryana Murphy’ego i Iana Brennana skupi się na postaci Eda Geina, seryjnego mordercy, grabarza i psychopaty, który w latach 50. XX wieku żył na odizolowanej, rozpadającej się farmie w Wisconsin. Choć dla sąsiadów był uprzejmym, cichym samotnikiem, wewnątrz jego domu krył się prawdziwy dom grozy, który na zawsze zmienił wyobrażenie o amerykańskim koszmarze.

Dziedzictwo jego zbrodni stało się inspiracją dla ikonicznych filmowych potworów, od Normana Batesa w Psychozie, przez Leatherface’a w Teksańskiej masakrze piłą mechaniczną, po Buffalo Billa w Milczeniu owiec. Ed Gein, znany również jako Rzeźnik z Plainfield lub Upiór z Plainfield, przyznał się do zamordowania dwóch kobiet w latach 50. i do wykonywania makabrycznych trofeów z ciał i skóry zmarłych, które wykopywał z cmentarzy. Istnieją też podejrzenia, że odpowiadał za inne zgony, w tym własnego brata Henry’ego, jednak nigdy nie udało się tego udowodnić. W roli Augusta Gein, despotycznej matki głównego bohatera, wystąpi Laurie Metcalf. Tom Hollander wcieli się w Alfreda Hitchcocka, a Olivia Williams w jego żonę Almę Reville. Na ekranie pojawią się również Addison Rae jako Evelyn Hartley, Charlie Hall jako zastępca szeryfa Frank Worden oraz Suzanna Son w nieujawnionej jeszcze roli. W obsadzie znaleźli się także Lesley Manville, Joey Pollari, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill i Robin Weigert.

Za produkcję wykonawczą odpowiadają Ryan Murphy, Ian Brennan, Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore, Carl Franklin oraz sam Charlie Hunnam. Ian Brennan napisze i wyreżyseruje odcinki 304 i 305, a Max Winkler zajmie się reżyserią pozostałych epizodów trzeciego sezonu aż do finału oznaczonego numerem 308. Premiera Potwór: Historia Eda Geina została zaplanowana na 3 października na platformie Netflix.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.