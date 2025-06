HIT za darmo na Steam. Gra ze znanej serii w prezencie

Na Steam ruszyła niesamowita promocja na kolejną darmową grę. Tym razem nie jest to żaden anonimowy tytuł, ale dobrze znana gra SteamWorld Dig. Produkcja wydana pod koniec 2013 oku przez Image & Form Games pochodzi ze znanego uniwersum SteamWorld. W tym tytule gracze wcielają się w Rusty’ego, prostego górnika, którego zadaniem jest przekopywać ziemie, ale gromadzić bogactwo i odkrywać sekrety. Oferta kończy się już jutro, więc warto pośpieszyć się z odebraniem prezentu. Wszystkie szczegóły znajdziecie poniżej.

SteamWorld Dig to przygodówka platformowa, w której widać wpływy Metroidvanii. Wciel się w Rusty'ego, samotnego parobota-górnika, który przybywa do starego miasteczka górniczego. Przekop się do starej ziemi, zdobywając bogactwa i jednocześnie odkrywając starożytne zagrożenie, które czai się w głębi. Kluczowe elementy Ciekawy świat robotów na parę, inspirowany steampunkiem i westernami.

Zbadaj podziemny świat pełen sekretów, skarbów i horrorów.

Odkryj pozostałości ludzkiej cywilizacji – zdegenerowaną rasę miotających dynamitem troglodytów.

Losowe światy z unikalną rozgrywką

SteamWorld Dig za darmo na Steam

Jeżeli jesteście chętni na odebranie darmowego SteamWorld Dig na Steam, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta” i produkcja znajdzie się w bibliotece na platformie Valve. Promocja trwa tylko do 26 czerwca do godziny 19:00 czasu polskiego.