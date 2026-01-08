Hit od HBO Max otrzyma kolejny sezon. Drugi polecany jest przez 97% krytyków

Dramat medyczny z Noah Wyle w roli głównej zadebiutował w 2025 roku i szybko zyskał opinię jednego z najciekawszych seriali gatunku ostatnich lat. Akcja skupia się na pracy personelu szpitalnego oddziału ratunkowego w Pittsburghu, a każdy sezon opowiada historię jednego dyżuru. Piętnaście odcinków przekłada się na piętnaście godzin wydarzeń, co nadaje całości intensywne tempo i niemal dokumentalny charakter.

Serial The Pitt oficjalnie doczeka się trzeciego sezonu. Decyzję ogłoszono podczas premiery drugiej odsłony w Los Angeles, potwierdzając, że HBO Max wiąże z tą produkcją długofalowe plany.

Pierwszy sezon zebrał aż trzynaście nominacji do nagród Emmy i zdobył pięć statuetek, w tym za najlepszy serial dramatyczny. Doceniono także kreacje aktorskie Wyle’a, Katherine LaNasy oraz Shawna Hatosy’ego. Druga seria, której premiera już za moment, również została zauważona przez branżę, otrzymując nominacje aktorskie oraz reżyserskie.

Szef HBO HBO podkreśla, że kluczem do sukcesu była jasno określona koncepcja. Jedna główna lokacja pozwalała kontrolować budżet, a jednocześnie umożliwiła realizację długiego, piętnastoodcinkowego sezonu, który można produkować regularnie co roku. W czasach, gdy wiele seriali znika na długie przerwy, to podejście ma być jednym z atutów The Pitt.

Warto wspomnieć, że w serwisie Rotten Tomatoes drugi sezon The Pitt może pochwalić się aż 97% pozytywnych recenzji z 31 opinii. Z kolei na Metacritic średnia ocena wynosi aż 92/100 z 20 recenzji.

W obsadzie obok Wyle’a znajdują się: LaNasa, Hatosy, Patrick Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell oraz Shabana Azeez. W drugim sezonie do zespołu dołączyła także Sepideh Moafi jako nowa lekarka oddziału.