Zaloguj się lub Zarejestruj

Hit od HBO Max otrzyma kolejny sezon. Drugi polecany jest przez 97% krytyków

Radosław Krajewski
2026/01/08 11:20
0
0

Platforma nie mogła podjąć innej decyzji.

Serial The Pitt oficjalnie doczeka się trzeciego sezonu. Decyzję ogłoszono podczas premiery drugiej odsłony w Los Angeles, potwierdzając, że HBO Max wiąże z tą produkcją długofalowe plany.

The Pitt
The Pitt

The Pitt – trzeci sezon został już zamówiony

Dramat medyczny z Noah Wyle w roli głównej zadebiutował w 2025 roku i szybko zyskał opinię jednego z najciekawszych seriali gatunku ostatnich lat. Akcja skupia się na pracy personelu szpitalnego oddziału ratunkowego w Pittsburghu, a każdy sezon opowiada historię jednego dyżuru. Piętnaście odcinków przekłada się na piętnaście godzin wydarzeń, co nadaje całości intensywne tempo i niemal dokumentalny charakter.

Pierwszy sezon zebrał aż trzynaście nominacji do nagród Emmy i zdobył pięć statuetek, w tym za najlepszy serial dramatyczny. Doceniono także kreacje aktorskie Wyle’a, Katherine LaNasy oraz Shawna Hatosy’ego. Druga seria, której premiera już za moment, również została zauważona przez branżę, otrzymując nominacje aktorskie oraz reżyserskie.

GramTV przedstawia:

Szef HBO HBO podkreśla, że kluczem do sukcesu była jasno określona koncepcja. Jedna główna lokacja pozwalała kontrolować budżet, a jednocześnie umożliwiła realizację długiego, piętnastoodcinkowego sezonu, który można produkować regularnie co roku. W czasach, gdy wiele seriali znika na długie przerwy, to podejście ma być jednym z atutów The Pitt.

Warto wspomnieć, że w serwisie Rotten Tomatoes drugi sezon The Pitt może pochwalić się aż 97% pozytywnych recenzji z 31 opinii. Z kolei na Metacritic średnia ocena wynosi aż 92/100 z 20 recenzji.

W obsadzie obok Wyle’a znajdują się: LaNasa, Hatosy, Patrick Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell oraz Shabana Azeez. W drugim sezonie do zespołu dołączyła także Sepideh Moafi jako nowa lekarka oddziału.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/pitt-renewed-for-season-3-hbo-1236625764/

Tagi:

Popkultura
serial
streaming
HBO
the pitt
HBO Max
trzeci sezon
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112