Hit Nintendo za mniej niż 150 zł. Takiej ceny dawno nie było

Otóż w naprawdę okazyjnej cenie możecie dostać Kirby Air Riders. W ramach produkcji tej Nintendo po ponad 20 latach odkurzyło ponownie wyścigową serię z udziałem swojej drugiej obok Mario maskotki, czyli tytułowego Kirby’ego. Niemniej tutaj, w odróżnieniu od np. wydanego w tym samym roku Mario Kart World, nie musimy naciskać pedału gazu, gdyż ten jest już wciśnięty. Możemy nieco hamować, możemy driftować oraz używać boosta. Ten z pozoru prosty gameplay jest jednak obietnicą ogromnej radochy i to zarówno dla młodszych, jak i starszych odbiorców. Gdzie zatem dostaniemy tanie Kirby Air Riders? Szczegóły promocji poniżej.

Ładuj, przyspieszaj i śmigaj, pokonując rywali w Kirby Air Riders, szybkiej grze akcji z udziałem Kirby'ego i ekipy, dostępnej tylko na Nintendo Switch 2.

Wybierz swojego jeźdźca, pojazd i ruszaj do rywalizacji! Zmierz się z przeciwnikami w szalonych bitwach na arenie lub szybkich wyścigach na ziemi i w powietrzu. Wybieraj spośród różnych jeźdźców, takich jak Kirby, Meta Knight, King Dedede i Magolor z Kirby's Adventure Wii, oraz pojazdów, Warp Star, Wheelie Bike, Chariot i nie tylko.

Pędź po mieście Skyah w trybie City Trial, walcz o metę w trybie Air Ride lub ciesz się zabawą z zupełnie innej perspektywy w trybie Top Ride. Wszystkie trzy tryby można rozgrywać solo lub w trybie wieloosobowym, lokalnie lub online. Dodatkowo możesz wyruszyć w wielką podróż w trybie fabularnym dla jednego gracza, Road Trip.

Od bitew online, w których każdy walczy z każdym, po ekscytujące wyścigi na tym samym ekranie — nie brakuje sposobów na rywalizację z przyjaciółmi — lokalnie lub online! Zmierz się z rywalami z całego świata lub spędzaj czas z innymi kierowcami w paddocku między meczami.