Hit Nintendo na wyciągnięcie ręki. Super Mario Odyssey w promocyjnej cenie

Nintendo to jeden z ostatnich bastionów ekskluzywności. W czasach, gdy Sony od dawna już wydaje swoje produkcje na PC, Japończycy twardo trzymają się swoich założeń.

Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że zwyczajnie mogą sobie na to pozwolić. W ich portfolio znajdziemy wszak tak potężne marki, jak The Legend of Zelda, Pokemony czy też Mario.

Super Mario Odyssey do wyjęcia za mniej niż 200 zł

I właśnie o Mario porozmawiamy. W serwisie Allegro w atrakcyjnej cenie pojawiło się bowiem Super Mario Odyssey. Ogromny hit Nintendo możemy teraz kupić w wersji pudełkowej za niespełna 200 zł, a konkretnie za 198,89 zł. Sam portal daje nam przy tym “Gwarancję najniższej ceny”, co oznacza, iż w wybranych przez Allegro sklepach na pewno nie znajdziemy tej samej gry taniej.