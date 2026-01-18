Hit Nintendo na wyciągnięcie ręki. Super Mario Odyssey w promocyjnej cenie

Nintendo to jeden z ostatnich bastionów ekskluzywności. W czasach, gdy Sony od dawna już wydaje swoje produkcje na PC, Japończycy twardo trzymają się swoich założeń.
Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że zwyczajnie mogą sobie na to pozwolić. W ich portfolio znajdziemy wszak tak potężne marki, jak The Legend of Zelda, Pokemony czy też Mario.
Super Mario Odyssey do wyjęcia za mniej niż 200 zł
I właśnie o Mario porozmawiamy. W serwisie Allegro w atrakcyjnej cenie pojawiło się bowiem Super Mario Odyssey. Ogromny hit Nintendo możemy teraz kupić w wersji pudełkowej za niespełna 200 zł, a konkretnie za 198,89 zł. Sam portal daje nam przy tym “Gwarancję najniższej ceny”, co oznacza, iż w wybranych przez Allegro sklepach na pewno nie znajdziemy tej samej gry taniej.
Czy warto? Niech sam za siebie mówi fakt, iż Odyssey to druga najwyżej notowana w serwisie Metacritic gra, która ukazała się na Nintendo Switch. Jej średniej ocen dorównuje jedynie The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ostatnia jak dotychczas odsłona cyklu Super Mario była także nagradzana m.in. podczas The Game Awards 2017, Game Critics Awards czy też 14. gali nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych.
Sam producent opisuje Super Mario Odyssey w ten sposób:
Wyrusz w epiczną podróż dookoła świata z Mario i magicznym kapeluszem Cappym, który pozwala kontrolować wrogów i przedmioty za pomocą umiejętności Capture. Eksploruj niesamowite 3D królestwa i zbieraj Power Moony, aby uratować księżniczkę Peach przed ślubnym planem Bowsera.
