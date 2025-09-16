Hit Nintendo i filmy Ghibli poprawiają zdrowie psychiczne. Nowe badanie to potwierdza

Chcecie zadbać o swoje zdrowie psychiczne? Warto zacząć od tego, jakie treści na co dzień konsumujemy.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild może nie tylko zachwycać graczy otwartym światem i bajkową oprawą graficzną, ale także realnie wpływać na zdrowie psychiczne. Najnowsze badanie przeprowadzone przez naukowców z Imperial College w Londynie, Uniwersytetu Kyushu Sangyo oraz Georgia State University wykazało, że rozgrywka w popularną produkcję Nintendo, a także seanse filmów studia Ghibli, mogą znacząco poprawiać poziom szczęścia i ogólnego zadowolenia z życia u młodych ludzi. The Legend of Zelda: Breath of the Wild i filmy Ghibli poprawiają nastrój W badaniu wzięło udział 518 studentów studiów magisterskich i doktoranckich, których podzielono na cztery grupy. Jedna z nich miała zagrać w grę z serii Zelda, druga oglądała nostalgiczne filmy studia Ghibli, trzecia robiła obie te rzeczy, a czwarta nie wykonywała żadnej z tych aktywności. Następnie uczestnicy wypełniali ankiety mierzące ich poczucie eksploracji, spokoju, osiągania mistrzostwa i uczenia się nowych umiejętności, a także poczucia celu i sensu życia.

Osoby, które grały w Breath of the Wild, wykazywały wyraźnie wyższy poziom szczęścia w porównaniu z tymi, które nie miały kontaktu z grą. Co ciekawe, efekt ten był jeszcze silniejszy, gdy połączono go z nostalgicznym doświadczeniem oglądania filmów studia Ghibli, takich jak Mój sąsiad Totoro czy Podniebna poczta Kiki. W publikacji naukowcy podkreślają, że kontakt z archetypicznymi narracjami gier i filmów może pobudzać u graczy głębsze emocje i motywacje: Obcowanie z takimi archetypicznymi opowieściami może wzbudzać poczucie misji. Gracze czują, że uczestniczą w czymś większym niż oni sami, nawet jeśli jest to fikcyjny świat. To poczucie „czegoś większego” może być niezwykle znaczące. Co więcej, wielu graczy odnajduje w grze chwile spokoju i medytacyjnego wyciszenia, po prostu jeżdżąc konno po otwartych polach, zbierając zasoby w ciszy czy obserwując wschody słońca z wysokich szczytów – czytamy w opracowaniu badania.

GramTV przedstawia:

Badacze zastosowali analizę mediacyjną, aby sprawdzić, w jaki sposób poczucie eksploracji, spokoju, umiejętności i celu przekłada się na wzrost dobrostanu. Wyniki wskazują, że właśnie te czynniki pośredniczą w podnoszeniu nastroju przez grę oraz przez doświadczenia nostalgii. Autorzy badania zaznaczają, że w przeciwieństwie do obserwacyjnych ankiet, eksperymentalna forma ich pracy pozwala wyciągać silniejsze wnioski dotyczące związku przyczynowo-skutkowego. Zastrzegają jednak, że badanie dotyczyło krótkoterminowego wpływu na samopoczucie i było przeprowadzone wyłącznie wśród studentów. Mimo tych ograniczeń wyniki wskazują, że określone typy gier i mediów mogą w sposób mierzalny poprawiać nastrój oraz ogólne zadowolenie z życia. To kolejny przykład na to, jak popkultura może stać się narzędziem wspierającym dobrostan psychiczny młodych ludzi.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.