Hit Amazona powraca. The Terminal List: Dark Wolf w pierwszym zwiastunie

Wyczekiwany prequel serialu Lista śmierci trafi na platformę Prime Video tego lata. The Terminal List: Dark Wolf zadebiutuje 27 sierpnia, a w dniu premiery widzowie otrzymają trzy pierwsze odcinki. Kolejne będą udostępniane co środę, aż do 24 września.

The Terminal List: Dark Wolf – pierwszy zwiastun i data premiery

Nowa seria opisywana jest jako historia początków jednego z bohaterów, a konkretniej postaci Bena Ewdardsa granego przez Taylora Kitscha. Serial przedstawi jego drogę od żołnierza Navy SEALs do tajnego agenta pracującego dla CIA.