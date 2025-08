Historyczna superprodukcja trafi na HBO Max. To serial dla fanów Wikingów i Ostatniego królestwa

Poinformowano o sprzedaży praw do dystrybucji serialu.

Paramount Global Content Distribution odpowiada za międzynarodową sprzedaż i zabezpieczył prawa do emisji w ponad 100 krajach. HBO Max pokaże serial m. in. w krajach nordyckich, Hiszpanii, Portugalii, Azji Południowo-Wschodniej, Holandii, Hongkongu i na Tajwanie.

Za produkcję odpowiadają Rabbit Track Pictures, firma Nortona i Kitty Kaletsky, wspólnie z The Development Partnership, Shepherd Content, RVK Studios i CBS Studios, we współpracy z BBC. Brytyjski nadawca będzie miał wyłączne prawa na rynku lokalnym i pokaże serial jeszcze w tym miesiącu.

Premierowy odcinek, wyreżyserowany przez Baltasara Kormákura, został pokazany w lutym podczas London Screenings, gdzie spotkał się z dużym zainteresowaniem branży. Serial został sprzedany do takich krajów jak Australia (SBS), Indie (JioHotstar), Kanada (Showcase, StackTV), RPA (M-Net), Belgia (Streamz, Be TV), Grecja (Cosmote TV), Izrael (Yes, Hot), Nowa Zelandia (Sky NZ) oraz Litwa (LRT).

Data premiery King & Conqueror w Polsce nie jest jeszcze znana.