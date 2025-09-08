Historyczna strategia inspirowana serią Total War zadebiutowała na Steam. Gra zbiera bardzo pozytywne oceny

Fani strategii powinni zwrócić uwagę na ten tytuł.

Nietypowo, gdyż w minioną sobotę (a nie tradycyjnie w piątek), na Steam zadebiutowała pełna wersja nowej strategii, zatytułowana Knights of the Crusades. Gra stworzone przez Reverie World Studios, to ambitna mieszanka gatunków, która łączy w sobie elementy budowania miast, strategii czasu rzeczywistego oraz prowadzenia wielkich bitew w stylu Total War czy Crusader Kings 3. Knights of the Crusades – premiera nowej strategii inspirowanej Total War W ostatnich latach uwaga studia Creative Assembly skupiała się głównie na Total War: Warhammer 3, co sprawiło, że fani bardziej tradycyjnych, historycznych odsłon serii czuli się nieco zaniedbani. Total War: Pharaoh nie zdobył powszechnego uznania, a kolejne aktualizacje nie odwróciły tego trendu. W tym kontekście Knights of the Crusades jawi się jako ciekawa alternatywa dla miłośników strategii historycznych, oferując rozgrywkę, która może rywalizować z najlepszymi przedstawicielami gatunku.

Gra przenosi graczy w czasy Pierwszych Krucjat, oferując rozległą mapę obejmującą Europę Zachodnią, Afrykę Północną i Ziemię Świętą. Rozgrywka na mapie świata koncentruje się na zarządzaniu zasobami, rozwijaniu osad oraz budowaniu wpływów militarnych, religijnych i kulturalnych. Gracze mają możliwość przemieszczania zwiadowców i armii, planowania politycznych intryg oraz podejmowania kluczowych decyzji strategicznych. Kiedy dochodzi do starć, gra przechodzi w tryb strategii czasu rzeczywistego, przypominający klasyczne tytuły jak Total War. Gracze ustawiają swoje oddziały w formacjach, planują taktyki, wykorzystują ataki dystansowe, wysyłają kawalerię na manewry oskrzydlające i używają machin oblężniczych do zdobywania ufortyfikowanych miast. Wynik bitwy może przynieść triumf lub sromotną klęskę, co dodatkowo podkreśla immersyjny charakter rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Kampania główna gry opiera się na historycznych wydarzeniach Krucjat, oferując serię fabularnych scenariuszy. Gracze zmierzą się z takimi wydarzeniami jak Rekonkwista (walki chrześcijan przeciwko Arabom na Półwyspie Iberyjskim), czy obrona Edessy, a także wezmą udział w bitwach morskich i oblężeniach. Produkcja pozwala na podążanie za znanym biegiem historii lub na całkowite jej przepisanie, dając graczom swobodę w kształtowaniu losów świata. Knights of the Crusades nie jest pierwszym projektem Reverie World Studios w gatunku strategii i studio ma na swoim koncie serię Kingdom Wars, która również wykorzystywała podobne mechaniki. Po krótkim okresie wczesnego dostępu, pełna wersja gry oznaczona numerem 1.0 jest już dostępna na Steam. Z okazji premiery grę można kupić w promocji z 20% zniżką. Cena została obniżona do 47,99 zł i oferta potrwa tylko do 19 września.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.