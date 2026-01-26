Historyczna przecena w eShopie. Kangurek Kao kosztuje tylko 16,59 zł

W sklepie Nintendo eShop pojawiła się bardzo atrakcyjna oferta na Kangurka Kao. Trójwymiarowa platformówka studia Tate Multimedia, będąca powrotem kultowej polskiej marki, została przeceniona do poziomu 16,59 zł. To najniższa cena, w jakiej tytuł był dotychczas dostępny w cyfrowej dystrybucji na konsoli Nintendo Switch.

Kangurek Kao – oferta w Nintendo eShop

Promocja obejmuje cyfrową wersję gry Kangurek Kao na Nintendo Switch. Produkcja zadebiutowała w 2022 roku i stanowi nowoczesne podejście do klasycznych platformówek 3D, inspirowanych tytułami z ery PlayStation 2. W trakcie rozgrywki sterujemy tytułowym kangurem, który wyrusza w pełną przygód podróż w poszukiwaniu swojego ojca, eksplorując zróżnicowane lokacje i mierząc się z licznymi przeciwnikami.