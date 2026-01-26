Historyczna przecena w eShopie. Kangurek Kao kosztuje tylko 16,59 zł

Promocja obejmuje cyfrową wersję gry Kangurek Kao na Nintendo Switch. Produkcja zadebiutowała w 2022 roku i stanowi nowoczesne podejście do klasycznych platformówek 3D, inspirowanych tytułami z ery PlayStation 2. W trakcie rozgrywki sterujemy tytułowym kangurem, który wyrusza w pełną przygód podróż w poszukiwaniu swojego ojca, eksplorując zróżnicowane lokacje i mierząc się z licznymi przeciwnikami.
Kao the Kangaroo to piękna platformówka 3D pełna zabawy, eksploracji, przygód i tajemnic! Dołącz do Kao, zadziornego futrzaka, który wyrusza w niezapomnianą podróż, aby odkryć tajemnice związane z zaginięciem swojego ojca. Będzie przemierzał bogate środowiska, pełne niebezpieczeństw, zagadek i wrogów. Każdy krok odkrywa kolejną wskazówkę, a także ujawnia sekretny świat tętniący pod powierzchnią.
Najważniejsze cechy:
Kao the Kangaroo to hołd dla złotej ery platformówek 3D, pełen emocjonującej akcji, fajnych walk i nie tylko!
Piękne i różnorodne światy pełne tajemnic i zabawy, które tylko czekają na odkrycie.
Niezapomniana obsada postaci, zarówno dobrych, jak i złych, które tchną życie w ten świat!
Dołącz do Kao w epickiej historii, w której szuka on swojego zaginionego ojca, jednocześnie poznając siebie.
Opanuj i odkryj prawdę o starożytnych mocach żywiołów ukrytych w parze magicznych rękawic bokserskich.
Przystępna i wciągająca rozgrywka, która zapewni zabawę dla wszystkich grup wiekowych!
Unikalne walki z bossami, każdy z własnym stylem i atakami, które sprawdzą umiejętności Kao!
Platformówka 3D oparta na postaciach, w której główną rolę odgrywa bezczelny, zdeterminowany i zadziorny futrzak Kao, który wyrusza w podróż zmieniającą jego życie.
Oferta w Nintendo eShop obowiązuje do 23 lutego, co daje jeszcze kilka dni na skorzystanie z przeceny.
