Historyczna przecena w eShopie. Kangurek Kao kosztuje tylko 16,59 zł

Mikołaj Berlik
2026/01/26 20:00
Platformówka Tate Multimedia w najniższej cenie w historii.

W sklepie Nintendo eShop pojawiła się bardzo atrakcyjna oferta na Kangurka Kao. Trójwymiarowa platformówka studia Tate Multimedia, będąca powrotem kultowej polskiej marki, została przeceniona do poziomu 16,59 zł. To najniższa cena, w jakiej tytuł był dotychczas dostępny w cyfrowej dystrybucji na konsoli Nintendo Switch.

Kangurek Kao – oferta w Nintendo eShop

Promocja obejmuje cyfrową wersję gry Kangurek Kao na Nintendo Switch. Produkcja zadebiutowała w 2022 roku i stanowi nowoczesne podejście do klasycznych platformówek 3D, inspirowanych tytułami z ery PlayStation 2. W trakcie rozgrywki sterujemy tytułowym kangurem, który wyrusza w pełną przygód podróż w poszukiwaniu swojego ojca, eksplorując zróżnicowane lokacje i mierząc się z licznymi przeciwnikami.

Kao the Kangaroo to piękna platformówka 3D pełna zabawy, eksploracji, przygód i tajemnic! Dołącz do Kao, zadziornego futrzaka, który wyrusza w niezapomnianą podróż, aby odkryć tajemnice związane z zaginięciem swojego ojca. Będzie przemierzał bogate środowiska, pełne niebezpieczeństw, zagadek i wrogów. Każdy krok odkrywa kolejną wskazówkę, a także ujawnia sekretny świat tętniący pod powierzchnią.

Najważniejsze cechy:

  • Kao the Kangaroo to hołd dla złotej ery platformówek 3D, pełen emocjonującej akcji, fajnych walk i nie tylko!
  • Piękne i różnorodne światy pełne tajemnic i zabawy, które tylko czekają na odkrycie.
  • Niezapomniana obsada postaci, zarówno dobrych, jak i złych, które tchną życie w ten świat!
  • Dołącz do Kao w epickiej historii, w której szuka on swojego zaginionego ojca, jednocześnie poznając siebie.
  • Opanuj i odkryj prawdę o starożytnych mocach żywiołów ukrytych w parze magicznych rękawic bokserskich.
  • Przystępna i wciągająca rozgrywka, która zapewni zabawę dla wszystkich grup wiekowych!
  • Unikalne walki z bossami, każdy z własnym stylem i atakami, które sprawdzą umiejętności Kao!
  • Platformówka 3D oparta na postaciach, w której główną rolę odgrywa bezczelny, zdeterminowany i zadziorny futrzak Kao, który wyrusza w podróż zmieniającą jego życie.

Oferta w Nintendo eShop obowiązuje do 23 lutego, co daje jeszcze kilka dni na skorzystanie z przeceny.

Tagi:

Nintendo
Nintendo Switch
promocja
promocje
Tate Multimedia
Kangurek Kao
Nintendo Switch 2
