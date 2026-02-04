Historia powstania Wiedźmina 3 nominowana w plebiscycie na książkę roku

Polski game dev przez wiele lat z większymi bądź mniejszymi sukcesami próbował przebić się na światowe salony. Ale dopiero Wiedźmin 3: Dziki Gon stał się hitem z najwyższej ligi.

Dziś trzeci Wiedźmin stanowi punkt odniesienia dla wielu powstających gier Action RPG. Z kolei historia powstania tej produkcji jest nie mniej fascynująca niż sama produkcja. Książka o powstaniu Wiedźmina 3 z nominacją O losach Wiedźmina 3: Dziki Gon spróbowano opowiedzieć w wydanym na początku 2025 roku Wilczym Śladem. Historia powstania gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Za pozycję odpowiedzialny był Zbigniew Jankowski, założyciel wydawnictwa Gamebook, którego nakładem ukazała się książka, a w przeszłości też redaktor m.in. Secret Service i Załogi G.

Sam Jankowski o swoim dziele opowiada w ten sposób: Książka Wilczym śladem to wynik prawie dwóch lat pracy, miesięcy przygotowań i wielogodzinnych rozmów z twórcami Wiedźmina 3. Opowiadając o ludziach, którzy tworzyli grę, chciałem pokazać proces produkcji tak dużego tytułu „od kuchni”. Interesowały mnie strona artystyczna, pisanie scenariusza, projektowanie zadań, tworzenie postaci, świata i muzyki. Nade wszystko chciałem Czytelnikowi przybliżyć twórców i pokazać drogę, jaką przebyli, by znaleźć się w tym wyjątkowym, lecz wymagającym projekcie.

Teraz, ponad rok później, o książce warto wspomnieć ponownie. Została ona bowiem nominowana do organizowanego przez popularny serwis Lubimyczytac.pl plebiscytu na Książkę Roku 2025. Rzeczony konkurs podzielony został na kilka kategorii, zaś Wilczym Śladem jest jedną z 10 pozycji walczących o tytuł debiutu roku. Co istotne, rzeczone nominacje przyznawane były na podstawie ocen i opinii użytkowników Lubimyczytac.pl. Wszyscy zainteresowani mają jeszcze czas do końca lutego, by oddać swój głos. Niemniej Jankowskiego i jego książkę czekać będzie trudne zadanie. W walce o tytuł stanęły wszak również m.in. Lena Khalid – Córki chmur. O kobietach z Sahary Zachodniej, Aleksandra Gałka-Reczko – Dług. Reportaże spod kreski czy też Tulia Topa – Jak rozbiłam szkło. Moje dorastanie wśród Świadków Jehowy.

