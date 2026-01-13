Hidetaka Miyazaki szczerze o Soulsach. Wskazał on wyjątkową grę z gatunku

Lata mijają, a Bloodborne wciąż nie doczekało się ani remastera, ani portu na PC czy PS5. Tym bardziej wymowne są najnowsze wypowiedzi Hidetaki Miyazakiego, który w rozmowie z Game Informerem wprost nazwał ten tytuł najpełniejszym odzwierciedleniem swojego growego smaku.

Bloodborne – najbardziej osobista gra Miyazakiego

Szef FromSoftware podkreślił, że Bloodborne było projektem wyjątkowo wymagającym dla całego studia. Jak zaznaczył, to właśnie przy tej grze zespół zmagał się z najtrudniejszym cyklem produkcyjnym w swojej historii. Miyazaki przyznał również, że włożył w nią wiele własnych pomysłów – od fabuły i świata przedstawionego po systemy rozgrywki.