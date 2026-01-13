Zaloguj się lub Zarejestruj

Hidetaka Miyazaki szczerze o Soulsach. Wskazał on wyjątkową grę z gatunku

Mikołaj Berlik
2026/01/13 12:15
0
0

Odpowiedź zaskoczyła fanów.

Lata mijają, a Bloodborne wciąż nie doczekało się ani remastera, ani portu na PC czy PS5. Tym bardziej wymowne są najnowsze wypowiedzi Hidetaki Miyazakiego, który w rozmowie z Game Informerem wprost nazwał ten tytuł najpełniejszym odzwierciedleniem swojego growego smaku.

Bloodborne

Bloodborne – najbardziej osobista gra Miyazakiego

Szef FromSoftware podkreślił, że Bloodborne było projektem wyjątkowo wymagającym dla całego studia. Jak zaznaczył, to właśnie przy tej grze zespół zmagał się z najtrudniejszym cyklem produkcyjnym w swojej historii. Miyazaki przyznał również, że włożył w nią wiele własnych pomysłów – od fabuły i świata przedstawionego po systemy rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Twórca zwrócił uwagę, że Bloodborne w największym stopniu oddaje jego osobiste preferencje projektowe. Nie jest to jedynie deklaracja – gra była jedynym przypadkiem, gdy Miyazaki pojawił się publicznie, by osobiście tłumaczyć mechaniki rozgrywki, prezentując system Lochów Kielicha podczas PlayStation Experience w 2014 roku.

Choć słowa Miyazakiego brzmią jak hołd dla kultowego tytułu, trudno traktować je jako zapowiedź odświeżenia serii. Wszystko wskazuje na to, że FromSoftware skupia się obecnie na nowych projektach, w tym The Duskbloods, które ma zadebiutować na Nintendo Switch 2 w 2026 roku. Na Bloodborne 2 lub choćby remaster oryginału fani raczej nie powinni liczyć – przynajmniej na razie.

Tagi:

News
From Software
Bloodborne
wywiad
Hidetaka Miyazaki
PlayStation 5
FromSoftware
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112