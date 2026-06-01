Vegeta szanował tylko jednego wojownika przed Goku. Fani Dragon Balla wskazują zaskakującego bohatera

Tylko jeden Wojownik Z zdobył szacunek Vegety przed Goku.

Choć relacja Goku i Vegety od lat pozostaje jednym z najważniejszych elementów uniwersum Dragon Balla, wielu fanów przypomina dziś, że książę Saiyan okazał prawdziwy szacunek innemu bohaterowi jeszcze zanim uznał swojego odwiecznego rywala za równego sobie. Tym wojownikiem był Gohan. Dragon Ball Z – Gohan zdobył szacunek Vegety jako pierwszy Seria Dragon Ball od ponad czterech dekad utrzymuje status jednej z największych marek w świecie anime. Produkcja wciąż generuje ogromne przychody i pozostaje niezwykle popularna, a zainteresowanie fanów dodatkowo podsyca zapowiadany powrót mangi Dragon Ball Super. W ostatnich latach jednym z filarów sukcesu marki stała się rozbudowana relacja między Goku i Vegetą, którzy od filmu Dragon Ball Z: Battle of Gods z 2013 roku niemal nieustannie występują wspólnie w centrum wydarzeń.

Zanim jednak Vegeta zaakceptował Goku jako swojego największego rywala i ostatecznie przyznał mu wyższość, jego uznanie zdobył ktoś inny. Był to Gohan, syn głównego bohatera. Już podczas wydarzeń na planecie Namek młody pół Saiyanin znalazł się na pierwszej linii walki. Mimo młodego wieku wielokrotnie ryzykował życie, co zrobiło wrażenie na Vegecie. Książę Saiyan, który z pogardą traktował większość ziemskich wojowników, dostrzegł w Gohanie potencjał oraz odwagę godną prawdziwego wojownika.

Szczególnie widoczne stało się to podczas sagi o Cellu. Gdy Gohan osiągnął poziom mocy przewyższający zarówno Vegetę, jak i samego Goku, doszło do jednego z najbardziej pamiętnych momentów w historii serii. Po śmierci Trunksa rozwścieczony Vegeta zaatakował Cella, kierując się emocjami zamiast rozsądkiem. Jego działanie nie przyniosło korzyści bohaterom, a dodatkowo doprowadziło do sytuacji, w której Gohan stracił pełną sprawność jednej ręki. To właśnie wtedy wydarzyło się coś bezprecedensowego. Vegeta przeprosił za swoje zachowani i był to pierwszy taki przypadek w całej historii serii. Sam Gohan zwrócił uwagę, że usłyszenie przeprosin od Vegety może być złym znakiem dla przyszłości Ziemi. Co ciekawe, nawet po latach rozwoju postaci i licznych przemian Vegeta nadal bardzo rzadko okazuje skruchę wobec Goku. W przypadku Gohana sytuacja wygląda jednak inaczej. Książę Saiyan wielokrotnie dawał do zrozumienia, że jest dumny z siły młodego wojownika i oczekuje od niego wielkich rzeczy. Dlatego też podczas sagi o Buu krytykował go za zaniedbywanie treningów, nie złośliwie, lecz dlatego, że uważał jego talent za wyjątkowy. Dziś relacja Goku i Vegety pozostaje jednym z najważniejszych elementów Dragon Balla, ale wielu fanów przypomina, że to właśnie Gohan był pierwszym bohaterem, który zdobył autentyczny szacunek dumnego księcia Saiyan. Co więcej, po sukcesie filmu Dragon Ball Super: Super Hero, w którym Gohan ponownie znalazł się w centrum uwagi, coraz częściej pojawiają się spekulacje na temat przyszłej współpracy tej dwójki.

