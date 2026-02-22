Hideo Kojima z uznaniem o... polskim science fiction

Przez lata swojej działalności Hideo Kojima dał się poznać jako twórca niebanalny. Niebanalne są też zainteresowania Japończyka.

Logicznym wydaje się, że Kojima czerpie inspiracje z różnych źródeł. Ale spodziewałby się ktoś pochwał z jego strony dla cyklu science fiction zrobionego w Polsce?

Kojima z uznaniem o twórczości polskiego reżysera

Tymczasem twórca serii Metal Gear i Death Stranding postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Apocalypse Tetralogy. Mowa tutaj o czterech filmach wyreżyserowanych między 1979 a 1985 rokiem przez Piotra Szulkina. Zmarły w 2018 roku reżyser stworzył kolejno takie produkcje, jak Golem, Wojna światów – następne stulecie, O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji oraz Ga, ga. Chwała bohaterom.