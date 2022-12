Hideo Kojima potwierdza, że oprócz Death Stranding 2 pracuje nad drugą grą

Z okazji siódmych urodzin istnienia studia Kojima Productions w serwisie YouTube pojawił się filmik, w którym Hideo Kojima podziękował fanom za wsparcie. W materiale poinformował także, iż poza grą Death Stranding 2 jego zespół pracuje nad zupełnie nowym, niezapowiedzianym jeszcze tytułami, a także kilkoma dodatkowymi wizualnymi projektami. Więcej informacji na ten temat mamy uzyskać w przyszłym roku.

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że nową grą jest horror Overdose – w listopadzie wyciekł z niego krótki gameplay, przez co sporo osób spodziewało się, że to właśnie ten projekt zostanie zapowiedziany podczas gali The Game Awards. Jeżeli zaś chodzi o wizualne projekty, tutaj Kojima najprawdopodobniej ma na myśli coś innego niż gry. Niedawno zapowiedziano bowiem ekranizację Death Stranding