Hideo Kojima osobiście zadbał o swoje cameo w Death Stranding 2: On the Beach

Hideo Kojima potwierdził, że osobiście pracował nad dodaniem własnych cameo do Death Stranding 2: On the Beach. W wywiadzie dla Game Spark Kojima oświadczył: „Wszystkie te rzeczy umieściłem ja”. Dodał również, że jego personel prawdopodobnie nie przyjąłby prośby o ich umieszczenie, udając, że nie wie, o co chodzi.