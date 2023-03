Heroes of Might and Magic III na UE5. Fan pokazuje jedno z odświeżonych miast

W taki remake trzeciej części Heroesów to byśmy zagrali.

W erze tworzenia remake’ów kultowych gier sprzed wielu lat, fani wielu produkcji mogą mieć nadzieję, że również ich ulubiony tytuł doczeka się odpowiedniego odświeżenia. Nie zanosi się jednak na to, aby taki ruch miał uczynić Ubisoft z serią Heroes of Might and Magic. Na szczęście są jeszcze fani, którzy sami tworzą swoje własne wizualizacje remake’ów popularnych gier.

Heroes of Might and Magic III na Unreal Engine 5 – fanowska wizja

Jednym z nich jest YouTuber Hurricane, który na silniku Unreal Engine 5 stworzył prezentację tego, jak Heroes of Might and Magic III mógłby wyglądać, gdyby powstał w dzisiejszych czasach. Na poniższym materiale możemy zobaczyć odświeżony Zamek, który nie brakuje żadnego charakterystycznego elementu z oryginalnej wersji gry. Wideo zobaczycie poniżej, a więcej informacji o projekcie znajdziecie pod tym adresem.