Heroes of Might & Magic 3 z nowym miastem. Fanowski dodatek otrzymał patch

Twórcy Horn of the Abyss postanowili umilić graczom początek nowego roku.

Fabryka powinna przypaść do gustu miłośników steampunkowych i westernowych klimatów. Wśród dostępnych jednostek znajdziemy natomiast m.in. niziołków, strzelców, mechaniczne istoty, pustynne bestie czy korzystających z miotaczy ognia Mechaników. Do dyspozycji graczy oddano także Czerwie Pustynne oraz Rewolwerowców. Nie brakuje też nowych bohaterów w postaci Najemników oraz Wynalazców.

Dobre wieści dla wszystkich miłośników Heroes of Might & Magic 3, którzy wciąż zagrywają się w kultową produkcję z 1999 roku. Twórcy dodatku Horn of the Abyss postanowili sprawić fanom wspomnianego tytułu miłą niespodziankę i uczcili koniec 2023 roku „największą aktualizacją w historii projektu”. Dzięki udostępnionemu patchowi gracze mogą zapoznać się z zupełnie nowym miastem o nazwie Fabryka.

Twórcy dodatku Horn of the Abyss do Heroes of Might & Magic 3 przygotowali jednak nie tylko nowe miasto, ale wraz z najnowszą aktualizacją wprowadzili również szereg zmian. Zadbano m.in. o zwiększenie balansu w rozgrywkach PvP czy nowy edytor map, a także kilka mniejszych i większych poprawek. Jeśli jesteście zainteresowani, to najnowszą wersję wspomnianego rozszerzenia znajdziecie na oficjalnej stronie projektu.