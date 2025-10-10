Zaloguj się lub Zarejestruj

Heroes 3 za 7,90 zł na GOG.com. Seria Might and Magic świętuje 30-lecie

Mikołaj Berlik
2025/10/10 12:00
Z okazji 30. urodzin serii Might and Magic, GOG.com przecenił kultowe strategie nawet o 80%.

Sklep GOG.com przygotował kolejną promocję dla subskrybentów newslettera. Tym razem obniżki dotyczą kultowej serii Heroes of Might and Magic, która świętuje swoje 30-lecie. Wśród przecenionych tytułów znalazły się wszystkie najważniejsze odsłony cyklu, a klasyczne Heroes 3: Complete można kupić już za 7,90 zł.

Heroes of Might and Magic 3
Heroes of Might and Magic 3

Heroes of Might and Magic – oferta w GOG.com

Promocja obejmuje gry z całej serii Heroes of Might and Magic w wersjach DRM-Free, pozwalających cieszyć się nimi bez potrzeby aktywacji online. Rabat można uzyskać po odebraniu kodu wysłanego w wiadomości e-mail dla subskrybentów newslettera GOG.com.

Lista gier objętych promocją:

Heroes of Might and Magic 3 to jedna z najbardziej kultowych strategii turowych w historii. Wersja Complete zawiera dodatki Armageddon’s Blade i The Shadow of Death, a dzięki edycji DRM-Free można uruchomić ją bez żadnych zabezpieczeń. Promocja potrwa do 12 października, do godziny 15:00, a liczba kodów rabatowych jest ograniczona.

Mikołaj Berlik
