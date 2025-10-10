Heroes 3 za 7,90 zł na GOG.com. Seria Might and Magic świętuje 30-lecie

Sklep GOG.com przygotował kolejną promocję dla subskrybentów newslettera. Tym razem obniżki dotyczą kultowej serii Heroes of Might and Magic, która świętuje swoje 30-lecie. Wśród przecenionych tytułów znalazły się wszystkie najważniejsze odsłony cyklu, a klasyczne Heroes 3: Complete można kupić już za 7,90 zł.

Heroes of Might and Magic – oferta w GOG.com

Promocja obejmuje gry z całej serii Heroes of Might and Magic w wersjach DRM-Free, pozwalających cieszyć się nimi bez potrzeby aktywacji online. Rabat można uzyskać po odebraniu kodu wysłanego w wiadomości e-mail dla subskrybentów newslettera GOG.com.