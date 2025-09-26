Zaloguj się lub Zarejestruj

Helloween w październiku zagra w Polsce. Potwierdzono koncert w Katowicach

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/26 20:00
0
0

Helloween świętuje okrągłą rocznicę działalności, między innymi koncertem w katowickim Spodku.

Legendarna niemiecka formacja Helloween ogłosiła, że z okazji swojego 40-lecia wyruszy w trasę koncertową, podczas której odwiedzi także Polskę. Wybór padł na Katowice, a skoro takie miasto, to naturalnie miejscem metalowego szaleństwa będzie kultowy Spodek.

Helloween
Helloween

Helloween zagra w Polsce

Koncert odbędzie się we wtorek 28 października 2025 roku. Godzina otwarcia bramek to 18:00, natomiast sam start koncertu odbędzie się o godzinie 19:00.

Tak przedstawiają się ceny biletów na koncert:

  • Sektor stojący: 289 złotych (w dniu koncertu: 310 złotych)
  • Miejsca siedzące (różne sektory): od 239 złotych do 359 zł (loża)

Bilety są już dostępne w przedsprzedaży online.

Koncert w Katowicach będzie częścią europejskiej trasy jubileuszowej z okazji 40 lat działalności Helloween. Występ ma być muzycznym świętem klasycznych przebojów zespołu. Fanów czeka wyjątkowe show w duchu power metalu!

GramTV przedstawia:

Zespół Helloween to jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych grup w historii europejskiego power metalu. Zespół został założony w 1984 roku w Hamburgu w Niemczech. Grupa muzyczna gra mieszankę power metalu, speed metalu, melodic metalu i heavy metalu. Ich muzyka charakteryzuje się melodyjnymi riffami, epickimi wokalami i podniosłym klimatem.

“Walls of Jericho” z 1985 było ich debiutanckim albumem, który szybko zdobył uznanie fanów metalu, z kolei “Keeper of the Seven Keys Part I & II” (1987–1988), są uznawane za kamienie milowe power metalu. Zawierają takie hity jak “I Want Out” i “Dr. Stein”. W składzie przewinęło się wielu muzyków, m.in.. Kai Hansen, Michael Kiske, Michael Weikath, Andi Deris, Markus Grosskopf. Kai Hansen odszedł po konflikcie z Weikathem i założył Gamma Ray. Obecnie zespół działa jako siedmioosobowy skład, łącząc klasycznych i nowszych członków.

W 2025 roku Helloween wydali nowy album “Giants & Monsters”, który pokazuje ich dojrzałość i eksperymentalne podejście do metalu.

Źródło:https://www.eskarock.pl/radar/helloween-oglosil-trase-z-okazji-40-lecia-zespol-zagra-w-2025-w-polsce-aa-Q8AE-ZXNR-JRnJ.html

Tagi:

Muzyka
muzyka
Katowice
koncert
Metal
koncerty
Spodek
Muzyka metalowa
zespół muzyczny
koncert w Polsce
zespół metalowy
power metal
Helloween
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112