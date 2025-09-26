Helloween w październiku zagra w Polsce. Potwierdzono koncert w Katowicach

Helloween świętuje okrągłą rocznicę działalności, między innymi koncertem w katowickim Spodku.

Legendarna niemiecka formacja Helloween ogłosiła, że z okazji swojego 40-lecia wyruszy w trasę koncertową, podczas której odwiedzi także Polskę. Wybór padł na Katowice, a skoro takie miasto, to naturalnie miejscem metalowego szaleństwa będzie kultowy Spodek. Helloween zagra w Polsce Koncert odbędzie się we wtorek 28 października 2025 roku. Godzina otwarcia bramek to 18:00, natomiast sam start koncertu odbędzie się o godzinie 19:00.

Tak przedstawiają się ceny biletów na koncert: Sektor stojący: 289 złotych (w dniu koncertu: 310 złotych)

Miejsca siedzące (różne sektory): od 239 złotych do 359 zł (loża) Bilety są już dostępne w przedsprzedaży online. Koncert w Katowicach będzie częścią europejskiej trasy jubileuszowej z okazji 40 lat działalności Helloween. Występ ma być muzycznym świętem klasycznych przebojów zespołu. Fanów czeka wyjątkowe show w duchu power metalu!

GramTV przedstawia:

Zespół Helloween to jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych grup w historii europejskiego power metalu. Zespół został założony w 1984 roku w Hamburgu w Niemczech. Grupa muzyczna gra mieszankę power metalu, speed metalu, melodic metalu i heavy metalu. Ich muzyka charakteryzuje się melodyjnymi riffami, epickimi wokalami i podniosłym klimatem. “Walls of Jericho” z 1985 było ich debiutanckim albumem, który szybko zdobył uznanie fanów metalu, z kolei “Keeper of the Seven Keys Part I & II” (1987–1988), są uznawane za kamienie milowe power metalu. Zawierają takie hity jak “I Want Out” i “Dr. Stein”. W składzie przewinęło się wielu muzyków, m.in.. Kai Hansen, Michael Kiske, Michael Weikath, Andi Deris, Markus Grosskopf. Kai Hansen odszedł po konflikcie z Weikathem i założył Gamma Ray. Obecnie zespół działa jako siedmioosobowy skład, łącząc klasycznych i nowszych członków. W 2025 roku Helloween wydali nowy album “Giants & Monsters”, który pokazuje ich dojrzałość i eksperymentalne podejście do metalu.