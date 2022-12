Hello Neighbor 2 – premiera w tym tygodniu. W pierwszą części zagrywały się tysiące

Twórcy z Eerie Guest oraz ekipa wydawnicza tinyBuild przypominają o premierze swojej najnowszej produkcji. Hello Neighbor 2 zadebiutuje na rynku już 6 grudnia i z pewnością wiele osób planuje sprawdzić ten tytuł. Poprzednia odsłona cieszyła się całkiem sporą popularnością. Wyłącznie na Steam produkcja doczekała się ponad 7,5 tys. recenzji z czego zdecydowana większość, bo aż 84% to pozytywne opinie. O tym, czy kontynuacja okaże się równie udana, dowiemy się za parę dni.

Hello Neighbor 2 okaże się równie dobre co poprzednia część?

Hello Neighbor 2 to skradanka z elementami horroru. Zabawa polega na odkrywaniu sekretów skrywanych przez straszliwych i na swój sposób przerażających sąsiadów. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż po raz kolejny osiągnięcie celu utrudniać będą nam wrogowie wspierani przez zaawansowany system SI. Twórcy chwalą się tym, że przeciwnicy myślą nieszablonowo, a ich działa często bywają zaskakujące.



„Hello Neighbor 2 to rodzinna gra z elementami grozy, która przenosi graczy do pozornie sennego miasteczka Raven Brooks, gdzie każdy wydaje się skrywać jakiś sekret. Wcielasz się w dziennikarza, który podejmuje się rozwikłania wciąż nierozwiązanej sprawy pana Petersona, osławionego antagonisty z pierwszej odsłony Hello Neighbor” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec warto wspomnieć, że Hello Neighbor 2 będzie dostępne na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4 i PlayStation 5. A jeśli chcecie sprawdzić pierwszą odsłonę gry, to obecnie możecie nabyć ją z 80% zniżką. Promocja potrwa do 8 grudnia.