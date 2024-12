Helldivers 2 x Killzone 2. Poznaliśmy nowości udostępnione w ramach kolaboracji

We wpisie na Steamie twórcy Helldivers 2 poruszyli również kwestię zmiany rotacji przedmiotów. Przez ograniczony czas rotacja tego elementu gry będzie działa się nieco częściej.

Obecnie wielu z was uważa, że przedmioty są w rotacji przez zbyt krótki czas. Często przedmioty interesujące graczy znikają ze sklepu zbyt szybko. Jednocześnie im więcej rzeczy dodajemy do sklepu, tym dłużej trwa powrót do rotacji .

Ponieważ nie jesteśmy jeszcze gotowi na pełne przeprojektowanie, zamierzamy tymczasowo przetestować dłuższe rotacje w Killzone, które zamiast tego pozostaną na stronie przez 5 dni (będą dwie strony przedmiotów do odkrycia).

Następnie rotacja stron powróci do normalnego rytmu, a my zobaczymy, jaki odzew graczy wywoła ta zmiana. Jeśli pojawi się wiele podobnych opinii, rozważymy przywrócenie przedmiotów na dłuższe okresy. Zapytamy o to ponownie w przyszłych ankietach.