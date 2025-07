Hellblade 2 z nowym trybem 60 FPS na PS5. Gracze komentują brak tej opcji na Xboksie

Co ciekawe, nowy tryb będzie dostępny nie tylko na PS5 Pro, ale także na zwykłym modelu PS5. Jednocześnie zabraknie go na słabszym Xboksie Series S. To wywołało kolejną falę komentarzy – gracze żartują z decyzji Microsoftu i zarzucają brak konsekwencji w podejściu do wydajności na własnych platformach.

Ulepszona wersja Hellblade 2 ma również zawierać poprawki wizualne i drobne optymalizacje. Wprowadzenie trybu 60 FPS może przekonać do gry osoby, które wcześniej zrezygnowały z niej z powodu ograniczeń technicznych.